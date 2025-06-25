還要我養他...碩士女嘆與高職男友價值觀差太多：別找學歷差的

與學歷差太多的另一半交往會發生什麼情況呢？一名女網友發文透露自己是碩士畢業，男友則是高職畢業，一開始相處很不錯，但漸漸地無論在分享上課內容、職場、興趣和旅行上，雙方的價值觀都有很大差異，讓她直言：「真的不推薦跟學歷比自己低太多的男生交往」。

原PO在Dcard發文，表示自己是研究所畢業，男友則是高職畢業，雙方在健身房認識，對方很熱情，講話也很幽默，行為更是貼心，雖然他高職畢業後去當兵，退伍後做過物流、夜班、倉管等工作，但原PO並沒在意這些，以為學歷真的不重要。

她表示一開始彼此相處不錯，男友也很感動原PO願意和他在一起，但後來發現在聊上課內容、職場狀況時，男友總是質疑學這些「能賺錢嗎？」、「辦公室就是在裝」；若聊興趣、旅行，男友更直言原PO「愛花錢」，讓她感到很無奈，且對方越來越依賴她，甚至期待原PO養他，讓她終於受不了分手，也直言學歷不是一切，但連價值觀都不同，就不是在談戀愛了，建議大家別跟學歷差太多的男生交往。

此文一出，不少人認為和學歷無關，「我覺得不全是學歷因素，他個人因素佔大部份阿，我也認識學歷不高，但他本身願意去學習，願意接受新觀念」、「這跟學歷沒什麼關聯吧，有的學歷高，但價值觀想法不合，也不願意調整更改」、「跟學歷有什麼關係？不就是個不尊重妳的男生」。

也有網友同意原PO看法，認為學歷差太多不好相處，「完全同意，教育背景差太多的人，他很容易有自卑感，而這是永遠無法改變的」、「一般人塑造價值觀的孩童、青少年時期幾乎都待在學校，不同成績，學校那個環境和整個周遭人群的思維真的都是天差地遠，怎麼會無關」、「學歷一定會直接或間接影響一個人的價值觀和看事情的角度」。