男子想體驗「結婚感覺」！ 她1句話引上萬網友朝聖：開大絕

你是否好奇結婚後是什麼感覺？一名男網友分享，自己還未婚，但想體驗結婚的感覺，希望網友可以用「老婆的口吻」對他說一段話。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，可以用「老婆的口吻」跟他說一段話嗎？很想體驗一下結婚的感覺，沒想到竟有2萬名網友按讚、近6000則留言。

貼文一出後，不少已婚女性網友都來留言，紛紛表示「我叫你顧小孩，不是叫你把小孩給你媽顧」、「有空坐在那裡，垃圾去倒一倒」、「當初瞎了眼才嫁給你」、「叫你把烘好的衣服拿進來是要說幾次」、「洗碗槽裡的碗你是要留給貓洗嗎」、「不要碰我今天工作很累，你要的話自己去DIY」。

特別的是，有一名女網友回覆「所以你媽現在是什麼意思？」，短短1句吸引4.6萬網友點讚，不少網友都笑稱「超好笑！還以為是我打的」、「樓主只是想體驗一下，你直接貼臉開大」、「沒有人上來就開大絕的啦」、「太中肯了」、「下一句一定是要接『我媽沒有那個意思啦』」、「很抱歉，我們不開放職業選手參賽」。