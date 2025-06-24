老公出遊突指定買甜點 得知真相她走心：我太小心眼嗎？

你有偷看過另一半的手機嗎？一名女網友分享，近期發現老公會和已婚女同事傳訊息，雖然對話內容很正常，但一次出遊，平常不吃甜食的老公卻指定要買某家甜點，得知是女同事想吃，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「靠北婚姻」表示，近期和老公出遊，半夜因為老公手機響，打開來看是Line Pay扣款訊息，結果意外瞄到一個女生的對話，是已婚有小孩的女同事，翻了一下對話發現大部分是聊公事，看起來很正常。

這名女網友進一步說明，這次出遊老公突然指定要買某家甜食，只說要買給「同事們」吃，後來才發現是給那名女同事吃，讓她不太開心，老公解釋「同事平常幫忙他很多，所以想說就順便」，但她還是覺得心裡不太舒服，好奇發問「是我太小心眼嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「絕對不是妳小心眼，是那個女同事有問題！你老公也一樣」、「這應是正在進行中，沒關係不會這麼熱心，就是有關係才會這麼關心」、「不要懷疑妳的第六感，就是有鬼，妳絕對沒有小心眼」、「不正常，已婚都是要避嫌的，這是對另一半的尊重！」、「感覺是搞曖昧，很多男人覺得沒到開房間就不算出軌」、「這種沒有邊界感又不會避嫌的老公，就是白目」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我覺得同事之間有一些互動其實是蠻正常的，像我跟我主管也會一起去吃午餐，有時節日他還會送我小禮物，這種都是職場上的友好往來」、「只有我覺得沒什麼嗎？」、「我也會特別幫同事買，男女都會」。