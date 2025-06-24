【小品文】三浦紫苑／帥哥與螻蟻

「產後一直變胖，真是傷腦筋呢。」

同齡的朋友這麼說，但我們是多年老友了，所以我當然知道，她的小孩都已經讀大學了。

世上有生產完都過了快二十年，還在持續產後肥胖的嗎？這會不會其實是沒生過小孩的我也心中有數的，所謂的中年肥胖？

我這麼想，怯怯地指出這一點。

「哎唷，妳在說什麼啊？除了產後肥胖之外，絕對不可能有一絲絲別的可能性啦！」

朋友擺出堅持不接受「中年」二字的架式。不過了不起的是，她能好好地面對「肥胖」這個部分，說她藉由因新冠疫情影響、遠距上班的機會，用電腦播放運動影片，在家利用午休時間活動筋骨。

我則是接受了「中年」這部分，卻豁出去地想：「所以即使胖，也是天經地義的事！」但若是直視體重計上亮出來的數字，精神還是會受到打擊，所以深信「一定是它壞掉了」而拔掉電池很久了。

我反省這樣下去不行，看了朋友推薦的免費運動影片。

朋友說：「我試過很多影片，這個人教的最簡單易懂，而且很有趣，我覺得有用。」

我看看我看看，一身健美肌肉、陽光清爽的帥哥，利用每個人家裡都有的椅子或寶特瓶等工具，溫柔地傳授運動方法。「可惡的朋友，我看是被這健美的肉體和帥氣的臉孔給迷得發花癡了吧！」起初我懷疑朋友別有居心，但影片中的帥哥親身示範，詳細說明這是鍛鍊什麼部位的運動、運動的時候把意識放在什麼部位更有效果，確實就連大外行的我都覺得簡單易懂。

我決定來試試。

螢幕裡的帥哥配合音樂，已經輕鬆活動了五分鐘以上。可是我不行了，兩分鐘就被擊倒了。利用椅子，就像結合伸展與深蹲的動作，帥哥說：「讓我們重複十下。」但才做到第二下，我全身的肉（應該不是肌肉的肉）就開始痙攣顫抖，整個人仆倒在地上。

「我感受到生命的危機，沒辦法做到最後耶……沒有更適合初學者的嗎？」我傳訊息給朋友。

「咦？那是最初階的影片了耶！我看妳運動不足真的到了很危險的地步喔，每天做一點點就好，加油啊！」朋友回覆道。

高階的內容會有多可怕？是不是難到做完運動，接下來一整天都只能癱在床上了？健身界的深奧及刻苦讓我不由得戰慄，但我還是帶著朋友的鼓舞，看著初學者的影片活動身體。

說起來，我有十足的自信沒有做出跟帥哥一樣的動作（砰砰←配合音樂拚命跳動）。利用椅子的伸展及深蹲，也因為手腳長度跟帥哥完全不同，沒自信做到角度正確，而且腳踝太硬了，身體不太能伸屈（顫顫←全身的肉抖動著，拚命支撐全身的體重）。

太痛苦了。我每天早上都挑戰一回，卻沒有一次跟著做完全部，總是做到一半就仆街。然而帥哥卻在螢幕裡燦笑聲援：「對，就是那樣！」「很棒，再加把勁！」就連對著宛如四腳朝天螻蟻的我都如此溫柔……而且自己大氣也不喘一口，繼續輕快地活動身體為我示範……

帥哥在獲得洋溢著肌肉美的肉體之前，一定付出了莫大的努力和節制。儘管如此，卻毫不吝惜地（這可是免費影片）傳授連螻蟻（我）都能理解的健身方法，同時為了維持學員的幹勁，稱讚鼓勵，簡直就是佛陀再世。我在上氣不接下氣的狀態下忍不住合掌膜拜，從地面仰望著電腦螢幕。「再一下就結束了，加油！」帥哥繼續鼓勵著半路被甩出去的我。確實，那肌肉的感覺，很像美麗的佛像……

我一股腦爬起來，感謝帥哥：「謝謝，我會加油！」把影片拉回被甩下的地方，繼續做下去。

目前我配合音樂進行的運動，大致上是：「三分鐘→翻倒的螻蟻→『謝謝！』→一分半→翻倒的螻蟻→『謝謝！』→兩分鐘」。椅子運動操，則是：「五下→翻倒的螻蟻→『謝謝！』→五下」，以這樣的節奏勉強做到最後了。這麼零碎的運動，會有效果嗎？

總而言之，每當我對著螢幕獻上感謝，屢仆屢起的時候，就覺得有股清涼的風吹過胸口：「我也要像朋友和帥哥那樣，『自己努力，同時也溫柔地鼓勵引導別人！』」砰砰，顫顫。

●本文選自新經典出版《不小心就喜歡上了！》