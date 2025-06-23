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兒子婚後就不肯一起出遊！她怨「一定是媳婦洗腦」 網勸：放手吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆稱兒子結婚生子後，就不願意跟他們出去玩了。示意圖／ingimage
一名婆婆稱兒子結婚生子後，就不願意跟他們出去玩了。示意圖／ingimage

兒子結婚後，該如何保持良好的母子互動，是每個家庭都要面對的問題。一名女網友發文，稱兒子結婚生子後，就不願意跟他們出去玩了，怒批「一定是媳婦洗腦」，對此，網友們認為兒子都結婚了，不應該那麼沒邊界感，盡量別打擾就好。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示在兒子結婚前，都會跟家人們一起出去玩，但自從結婚後就不肯了，總是要看打卡動態，才知道兒子他們出去玩。

原PO表示，她問過兒子為何不一起出去玩，兒子回答後座放安全座椅沒額外空間，又不想讓她坐副駕，怕她亂叫影響行車安全，也因為小孩很黏媽媽，不想讓她帶小孩，如果想一起出去玩，讓爸爸再開一輛車就好。但原PO表示爸爸就是沒空，也把無法跟兒子出遊的問題怪罪到媳婦身上，直言「一定是媳婦在洗腦我兒子」。

此文一出，不少網友指出既然兒子已經成家，就不要太過打擾，要有邊界感，「他已經組了一個小家，那就別去打擾吧」、「已經結婚有自己的家庭，要視情況跟場合」、「就是有這種沒邊界感的人破壞自己兒子的小家還覺得媳婦想離間母子，如果妳真心想兒子過得幸福過得好，請妳放手吧」、「妳自己要認清，兒子已成家，不要想黏著他們」。

也有網友分享與兒子相處的正確做法，「孩子有自己的家庭，媽媽要有自己的朋友圈，常和朋友出遊，偶爾才和兒媳一起出遊就好了」、「妳應該找妳老公陪妳才對」、「這把年紀可以退出妳兒子的生活了，老年人有老年人的生活，年輕人有年輕人的世界，別參和，別打擾」、「媽媽也能找自己的朋友啊，孩子大了，顧了半輩子了為什麼還要繞著孩子轉」。

結婚 媳婦 婆媳紛爭

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