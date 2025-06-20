向老婆求歡遭拒...婚後性事歸零？釣一票苦主大喊同感：完全變室友

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少男女朋友在交往期間，整天待在一起也不會膩，但結婚之後甚至有了小孩，對於房事的需求便逐漸下降。示意圖／ingimage
不少男女朋友在交往期間，整天待在一起也不會膩，但結婚之後甚至有了小孩，對於房事的需求便逐漸下降。示意圖／ingimage

不少男女朋友在交往期間，整天待在一起也不會膩，但結婚之後甚至有了小孩，對於房事的需求便逐漸下降，一名網友日前便在社群媒體上發文，表示在許多社團或論壇上，看到不少人在討論「婚後無性生活」的議題，出於好奇想問「這樣的案例真的多嗎？」、「女性為何很多都不想要了呢？」

一名網友日前在PTT上以「婚後邁入無性生活都是真的嗎」為題發文，表示在臉書的「靠北婚姻粉絲團」上，總是出現「男性婚後想和老婆求歡被拒」的熱門議題，發現只要有了小孩之後，就很常過著無性生活，甚至有許多人都靠自己解決生理需求，因此令原PO相當好奇，情況是否都如網友所說一般，並一連丟出三大疑問，「這樣的案例真的多嗎？」、「女性為何很多都不想要了呢？」、「性是不是不是第一優先了呢？」

貼文一出立刻引起熱議，不少網友相當有感，直呼和另一半「變室友的關係」、「我跟我老婆現在比較像家人，次數有減少」；但也有人認為「身材跟個性保持好，可以維持」，並分享個人案例「44歲，兩個小孩，差不多每天都在做，但是也經歷過剛生完小孩，好幾個月才一次的過程」。

另外，也有網友進一步分析原因「是有小孩後頻率垂直向下，第二胎歸零，身材保持容易，個性保持太難，有小孩後多了1-2人事務處理，太常進入狂暴，談戀愛快樂多了，雖然小孩很可愛」、「女人想做愛很需要浪漫的氣氛，但結婚小孩出生後根本浪漫不起來，就邁入無性生活，這是個系統性的失效，非單一原因。 除非兩人都很努力經營關係，但台灣婚姻文化講求實際（因為太忙），所以關係都經營不好，也就沒有性生活了」。

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