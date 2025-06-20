交往AA制...她曝婚後「心酸血淚史」 網嗆雙標：對自己有利才公平

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前在社群媒體上發文，表示和男友交往時便崇尚AA制，沒想到結婚之後對方只「AA錢、不AA責任」，讓她相當心寒。示意圖／AI生成
一名網友日前在社群媒體上發文，表示和男友交往時便崇尚AA制，沒想到結婚之後對方只「AA錢、不AA責任」，讓她相當心寒。示意圖／AI生成

由於性別意識高漲，不少女性越來越注重經濟自主，儘管和另一半出門，也都盡量自己出錢，不過一名網友日前便在社群媒體上發文，表示和男友交往時便崇尚AA制，沒想到結婚之後對方只「AA錢、不AA責任」，讓她相當心寒，「AA制不是保障，反而讓我更難說話、更難爭取、更容易被合理剝削」。

一名女網友日前在Dcard上以「白痴如我，嫁給只AA錢、不AA責任的男人」為題發文，表示曾經覺得女生就該經濟獨立「談戀愛時不論吃飯、旅費或租金都要各出一半」，認為這樣才公平、清楚也不欠任何人人情，因此結婚時並未要求另一半「給聘金或住婆家，覺得這樣才是平等婚姻」，卻沒想到這才是惡夢的開始。

女網友接著列點說道，雖然住進對方名下房子，但自己每個月付3萬元生活費，可一旦想要改變家裡擺設，都會遭到拒絕，「連空間都不能自己決定，我出錢住家裡，卻什麼都不能說」；而家事育兒，更讓原PO苦惱，她說和老公都是上班族，但下班後要忙煮飯、洗碗和幫小孩洗澡，但對方幾乎都在滑手機或追動漫，周末就算打掃家裡，希望另一半一起幫忙，卻被說「平日工作很累，想休息一下」、「是我自己要做的，他又沒叫我做」。

但讓女網友最絕望的是，雖然托嬰費說好一人一半，對方也都準時轉帳，但每當小孩生病要請假或半夜發燒跑急診，都是原PO獨自面對，直到最後身心俱疲受不了，向老公求救「需要他幫忙一起顧」，沒想到竟收到「因為我比較細心，他不會顧」的回覆，讓該名網友相當崩潰，「原來AA只等於錢，其它我全包，什麼狗屁AA」。

女網友最後寫道，所謂的AA制其實是給另一半偷懶和逃避責任的藉口，當時以為的成熟和平等，現在回過頭來看才發現「在用自己成就他輕鬆的人生」、「AA制不是保障，反而讓我更難說話、更難爭取、更容易被合理剝削」，最後奉勸想追求AA婚姻的人「真正的AA制不是只有分一半金錢，也要分一半責任」、「平等不是只分帳單，平等是有人願意和我一起扛責任」。

貼文一出立刻引起熱議，不少人都認為男方過於雙標，「沒擔當，公平是選擇性的，對他有利的才公平」；也有人在留言處分享個人案例「個人覺得AA只適用未孕前，一路A到孕期。孕期含以後，女生要承擔太多太多了」、「AA制只適合不生小孩的夫妻，反正沒小孩，要離很好離，誰也不欠誰」。

但也有較為理性網友出面緩頰，表示「雙方相處和諧在於發自內心的願意與互相扶持，看是互相輪著出錢，雙方談好平分，或是一個願打一個願挨，只要雙方談攏且樂意，那麼都可以」、「婚姻不是合夥對象，因為妳要合夥的話就必須所有條件相等，比如妳不可以生育，妳們都不可以失業跟生病，不可以保險金額不對等，財產必須剃除其他繼承妳只能第一順位等等」。

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