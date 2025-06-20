買房、生子哪個先？他憂雙薪10萬家庭「吃土」 過來人吐殘酷現實

結婚後需要什麼條件才可以買房生小孩？一名網友在Dcard透露，自己和妻子住南部，雙薪加起來約10萬，無房有車貸。本打算有房子再考慮生子，然而妻子很想要一個小孩，掙扎的他求助網友：「在南部這種薪水一邊付房貸一邊養小孩，會吃土嗎？」

原PO最近在思考，一個家庭究竟需要多少薪水「才能有美滿的生活，甚至是生小孩的資格」。他與妻子皆28歲，雙方每個月薪水加起來實領10萬初，無房有車，車貸剩10個月。老婆卻在這時表示想生小孩，他認為應該要先存到房子頭期款，有了房子貸款穩定才考慮，但妻子擔心會成高齡產婦。

原PO除了憂慮經濟負荷不來，也害怕這個問題沒處理好會影響夫妻倆感情。對此，網友紛紛提供建議，「28歲不用擔心自己是高齡產婦啦。我在台北，周圍好多同事都30幾歲才生」、「當然是房子啊！不然要讓小孩生出來一起吃苦嗎」、「如果你不打算買房，10萬塊可能不會吃土，如果你還要買房一定會吃土」、「這麼早生經濟壓力會變很大，經濟壓力一大，夫妻就會各種吵架，這樣子家庭狀況下的小孩絕對不會幸福」。

也有網友感嘆「女生想生就要感謝上天感謝祖宗了，不要再想東想西了」、「我覺得10萬可以繳房貸、養小孩，沒問題。我在北部」、「你們只想生一個我會建議先有孩子再買房，生活或經濟上你也會有更明確的目標去奮鬥」、「如果很想生，打定主意要生，那就可以趕快生一生」、「我鼓勵你們現在可以生了，因為年紀大了再生，體力上很吃力的」。

另外，也有人提醒原PO別忘了懷孕、生產及育嬰可能會讓老婆中斷工作，更該考慮到現實的是職場對孕婦多數還是不友善，或妻子生完希望可以自己照顧不送托。如此一來，家庭支出增加收入減少，如果還要背房貸，需要特別深思。