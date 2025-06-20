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被要求薪資全上繳！她不滿出社會只能領零用錢 父母：因為妳是老么

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，畢業剛找到工作，就被父母要求薪水全上繳。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，畢業剛找到工作，就被父母要求薪水全上繳。 示意圖／ingimage

剛出社會拿到的薪水卻全部要繳給父母你願意嗎？一名女網友在「匿名公社」抱怨自己畢業才剛找到工作，父母卻要求薪水全部上繳，表示未來會每個月視個人表現給零用錢，無奈的她抱怨道「我已經大學畢業了耶，為什麼還把我當小孩管控」。

原PO表示原本還沉浸在找到工作的喜悅，父母卻要她每月薪資全上繳，但哥哥姊姊都不用，只要求她。父母解釋因為原PO是他們「老來得女」，跟哥哥姊姊相差10歲多，是受寵的老么，獲得的愛與資源比較多，本就更該回報。另外，也認為她還小不會理財，牽強的理由讓她非常傻眼。

對此網友紛紛提出自己的想法，「有些子女認為父母會幫存，結果到要結婚時才發現完全沒有任何薪水存款」、「有些父母確實是這樣，認為孩子是他的資產」、「通常父母說幫妳存基本上是騙人的，我上繳多年後說要自己存，抗爭了好久，最後拿回來的錢0元」、「錢在自己口袋才是自己的，過來人奉勸」。

不過也有網友贊同父母的做法，「父母幫忙管理錢的朋友，最後都能夠存一筆錢居多，買房子父母也有幫忙」、「真的三、四年定能幫小孩存到人生第一桶金，加油，父母是在幫妳」、「感覺妳的父母應該不是覬覦妳的錢」、「如果是住家裡加減還是要給一些家用吧！要不然就是自己搬出去吧」。

還有網友建議原PO與父母溝通「可以和父母約定年齡，或是結婚後，或是幫忙出房子的頭期款」、「不用全部上繳，但可以適當給孝親費」、「先了解家庭經濟吧！說不定家裡有貸款或者生活開銷比較大」。

親子關係 薪資 父母 孝親費

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