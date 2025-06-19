啃老族夫妻！兄嫂回家賴給爸媽養「只吃不付」 雙親一招反制秒搬離

你也曾為了食物被家人吃掉而發生爭吵嗎？一名女子表示，哥哥嫂嫂花錢大手大腳，不到月底就「月光」只能回家啃老，不是吃爸媽買的東西，就是吃姊妹帶回家的東西，最後爸媽將食物貼上自己的名字並塞滿冰箱，勒令2人不准動，才讓兄嫂搬離家中，結束爭端。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示自家就曾為冰箱裡的東西爭吵不休。她指出，嫂嫂生性愛計較又護食，和哥哥兩人常在外頭吃好料，導致不到月底就把錢花光，只能回家「啃老」，吃爸媽買的食物、或是姊妹帶給兩老的東西，卻很少會買東西回來給大家吃。

有次嫂嫂買回來的東西被吃了，立刻發飆吵得雞犬不寧，後來便將食物貼上名字標示所有權。爸媽見狀，也開始學她貼名字，更進一步買了一堆東西塞滿冰箱，且禁止兄嫂吃，「要吃自己去買自己去煮」。最後兄嫂因房間太小放不下冰箱，決定搬離、去外面租房住。

原PO分享爸媽觀點，認為一家人若要計較，就不要一起生活，兒子結婚了就該獨立成家負責，而不是在家當巨嬰啃老製造婆媳問題、妯娌問題。原PO也大讚爸爸有智慧又man，當年買房自住不讓老婆有婆媳問題，現在年紀大了也是「誰也別想讓他老婆有婆媳問題」。