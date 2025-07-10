新手媽上網轉售「一物」挨罰3萬元！僅上架、沒賣出照樣罰

【文：武美齡】

許多媽媽會將孕期或寶寶長大用不到的二手物放上網販售，得當心觸法罰款傷荷包。一名新手媽媽在網路上轉售托腹帶，想藉此貼補家用，沒想到因違反「醫療器材管理法」遭衛生局開罰3萬元，提醒民眾上網販售物品時，許多常見的育兒及生活用品都屬醫療器材，須多留意是否觸法。

一位初為人母的新手媽媽，心想懷孕期間購買的「托腹帶」已經用不到，覺得丟掉浪費不如在網路上轉售給有需要的人使用，於是在電商平台刊出拍賣，想著要補貼家用，沒想到東西還沒賣出，她就遭衛生局開罰3萬元，原因是違反「醫療器材管理法」。

這位媽媽表示，她113年12月在蝦皮上販售二手托腹帶，雖然未售出，且在114年2月就已下架，不過因遭到民眾「截圖」檢舉，於是她在隔年114年5月收到衛生局的裁罰通知，淚喊「3萬飛走」。

消基會曾發文提醒，網路通路販售醫療器材有一定的門檻，一般民眾不可販售醫療器材（也不可贈送），若是個人在網路上拍賣醫材已涉違反「藥事法」規定，可處3萬元以上，200萬元以下罰鍰，而「托腹帶」就屬於醫療器材。

此外，像是寶寶照護常用的「耳溫槍」（屬未開放醫療器材，不得販售）、「吸鼻器」、「餵藥器」，以及女性用品「衛生棉條」、「驗孕棒/紙」等，也都醫療器材，個人不得在網路上販售。

臺南市政府也近一步說明，生活中有許多常備物品都歸屬於「醫療器材」，如隱形眼鏡保存盒、隱形眼鏡保養液、OK繃、一般醫用口罩等。

醫療器材依風險程度分為第一到第三等級管理，常見的醫療器材分級品項如下：

1. 第一等級(低風險性)，例如：手動式及電動式吸鼻器、老花眼鏡、矯正鏡片、護具、束腹帶、紗布、疤痕凝膠、機械式輪椅、助行器等。

2. 第二等級(中風險性)，例如：洗鼻器、洗鼻鹽、耳溫槍、電子體溫計、隱形眼鏡、體脂計、血糖機、血壓計、血氧濃度計、酒精棉片、月亮杯、衛生棉條、除毛機、保險套等。

3. 第三等級(高風險性)，例如：快篩試劑、角膜塑型片、玻尿酸植入物、心律調節器等。

圖片來源／台南市政府衛生局FB

網路轉售育兒用品雖方便，但許多看似平常的物品其實屬於醫療器材，一不小心就可能觸法挨罰。提醒家長們，在上架二手物前務必查清楚分類與規定，避免因小失大，讓原本美意反成荷包破洞。

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