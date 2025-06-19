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半年無性生活！求歡遭妻嗆「只用下半身思考」 人夫苦不堪言

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近日，一名男子在臉書社團「靠北婚姻」上發文，內容引發廣大網友熱議。他在貼文中透露，自己婚後性生活次數少得可憐，甚至如今已經半年未曾親密，讓他深感無奈與挫折。他直言：「難道我要終生自我安慰嗎？」

該男子表示，自己是個有正常需求的男性，但妻子卻長期拒絕親密接觸。婚後前三年，他們的性生活次數僅有個位數，當時他以為是妻子剛結婚不適應，因此選擇體諒。然而，隨著時間推移，情況並未改善。甚至在生下一對雙胞胎後，妻子更是完全拒絕行房，如今更淪為「條件式交換」，但即使如此，也經常跳票毀約。

男子憤怒地指出，過年前兩人試圖度過二人世界，但卻在過程中被妻子中途喊停，還遭到指責「只用下半身思考」。妻子甚至表示：「我是個不愛那種事的女人，別拿外面的女人跟我比！」這讓男子心灰意冷，不禁開始質疑婚姻的意義。

更讓他困惑的是，妻子曾口頭允許他去外面解決需求，但卻又經常跳票，讓他懷疑是否在刻意引導自己出軌，進而以此為由提告離婚。男子無奈寫道：「這樣的婚姻真的有意義嗎？我到底該怎麼辦？」

該貼文一出，引來大批網友熱烈討論。有網友替他抱屈：「真慘！這種婚姻怎麼過下去？」、「不想離就去外面花錢解決吧，總比天天看她臉色好。」甚至有人建議：「興趣不同很難改，忍不了就離婚吧！孩子可憐，你也辛苦了。」

但也有部分網友持不同看法：「半年而已就抱怨？等你年計算再說吧！」、「你確定是她不願意，而不是不願跟你？」更有網友直言：「老婆可能性冷感，這種狀況溝通不了就離吧，拖下去只會更痛苦。」

性生活 婚姻 妻子

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