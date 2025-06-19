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荒唐婆婆！要求幫養小姑孩子「1個2個沒差」 媳婦拒絕被罵到破羊水

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一名準媽媽近日在臉書社團「靠北婚姻」上發文抱怨，描述自己懷孕即將臨盆之際，卻遭遇婆婆提出的一連串荒謬要求，甚至因為拒絕幫忙養育未婚小姑的小孩，導致自己情緒激動到破羊水，讓她心灰意冷。

原PO表示，自己懷孕期間，小姑也意外懷孕，但小姑的男友不僅不願結婚，甚至拒絕承擔養育責任。婆婆竟要求她辭去工作，在家同時照顧自己的孩子和小姑的孩子，理由是「顧一個跟顧兩個沒差別」。更誇張的是，婆婆還提議將小姑的小孩掛在原PO的戶口下，好讓小姑能繼續工作並尋找其他對象結婚。

對於這樣的要求，原PO斷然拒絕，表示自己是第一次當媽媽，連自己的孩子都還不知如何照顧，更遑論同時照顧兩個孩子。她也強調，產假結束後會回歸職場，自己的孩子都會交由保母照顧。然而，她的拒絕卻引來婆婆的強烈不滿。

更令人難以置信的是，某日婆婆得知小姑因為情感問題與男友鬧翻後，竟將責任歸咎於原PO，認為是她不願幫忙養育小孩，才導致小姑心情低落。婆婆在電話中對原PO破口大罵，甚至在原PO因驚嚇而破羊水時仍不肯罷休。氣急之下，原PO掛斷電話，趕緊就醫。然而婆婆竟惡人先告狀，打電話向兒子哭訴媳婦不尊重長輩、不願幫忙養育小姑孩子，還指責媳婦心胸狹窄、不懂人情世故。

所幸原PO的丈夫明理，在電話中直接反駁婆婆的不當言論，並質問：「你剛說的是人話嗎？」然而婆婆卻不甘示弱，又將矛頭指向媳婦，指控她挑撥離間、破壞家庭關係。

原PO感嘆表示，同為女人她也看不下去，她也能理解婆婆心疼小姑的心情，但她已經幫忙揭露小姑男友的真面目，也協助追回賠償金。一句謝謝都沒有也就算了，為何還要如此為難媳婦？

此篇貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數人對於婆婆的行為感到憤怒不平，紛紛留言力挺原PO：「這種要求根本無理取鬧」、「千萬別答應，保護好自己最重要」、「有這種婆婆真的要敬而遠之」、「一個孩子都很難帶了，還想讓你當免費保母？」更有人建議：「不要辭職，也不要住在一起，能離多遠就離多遠！」

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