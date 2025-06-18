談戀愛像養兒子 專家揭「巨嬰男」特徵

美國歌手莎賓娜．卡本特（Sabrina Carpenter）推出新歌「巨嬰男」（Man Child），不少網友也在網路上點名前任，痛斥就是這些「情感幼稚園等級」的巨嬰男，讓她們不想再戀愛了。針對此現象，戀愛專家也分享了幾種方式，要幫人避開不成熟的戀愛對象。

據《太陽報》（The Sun）報導，所謂的「巨嬰男」，指的是行為不成熟的成年男性。這些男性可能無法成熟面對關係，常常表現出情緒不穩、沒責任感、懶散又靠不住的樣子。有些網友就抱怨，跟「巨嬰男」交往，簡直就像多養了一個兒子。

戀愛專家柯恩（Marisa T. Cohen）分享，如果要識破並避開不成熟的戀愛對象，可以從幾個面向觀察。首先是觀察對方如何處理衝突，假設一有摩擦，對方就逃避、耍賴或情緒爆炸，可能就是情商不高的表現。

除此之外，對方是否做過心理諮商、學習情緒管理能力等，也可看出這個人是否對自己的情緒和行為負責。若是想要進一步了解對方的成熟度，柯恩建議，可以問對方「人生中最驕傲的事是什麼事？」藉此觀察對方的價值觀，以及如何面對困難和挫折。

對方如何談論過去的戀情，也是非常重要的關鍵。可以透過對方描述前任的方式、詢問對方從上一段感情學到什麼等，來觀察對方是否有反省、自我成長的能力。

健康網站VeryWellMind也提醒，如果男人不肯做家事、要人拜託才洗碗等，有可能這個人未來也都會是這個樣貌。專家建議，千萬別當了「媽媽型女友」還不自知，就算戀愛初期覺得很甜蜜，長久下來也會精疲力盡，只能心碎收場。