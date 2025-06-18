理組女生就吃香？她狂列同學「雙標發言」 網見「這行為」：一堆噁男

不少人對女性就讀理組，都會有「被捧在手掌心」的刻板印象，但一名網友日前便在社群媒體上發文，打破這個觀念，她表示經常會聽到「不打扮沒女人味，穿得有型一點被說很辣」、「熬夜看書卻被揶揄靠人情才上位」等雙標發言，甚至直白拒絕某位同學的追求，對方還是會在宿舍樓下等待，更直言「我知道妳嘴上說不要，心裡一定還是很感動的吧」，讓原PO相當無奈「不知道該怎麼當個『剛剛好的女生』」。

一名網友日前在Dcard上以「身為一個理組女生，好累」為題發文，表示在系上只要不打扮就會被說「邋遢、沒女人味、不會照顧自己」，但稍微化妝或穿得有型，又會被揶揄「今天穿很辣」、「看不出來妳有料」；而表現好一點則會被閒言閒語，「她一定是靠誰誰誰撐上來的啦」，讓原PO相當心累「一堆人說女生在理組很吃香，會有一堆男生捧著，吃香什麼？」

除了各種雙標發言、黃腔笑話和仇女言論，最噁心的是原PO早已直白拒絕某位同學的追求，沒想到對方還是不斷贈送巧克力和飲料，不僅直接在宿舍樓下等待，還直言「我知道妳嘴上說不要，心裡一定還是很感動的吧」，讓該名網友好無奈「那一刻，我感到的不是感動，而是恐懼」。

最後原PO在系上越來越寡言，不僅不敢在群組發言，也不敢主動提問，因為只要有任何行為，就會擔心被貼標籤、被嘲諷，甚至是被誤會，「身為一個女生，在理組，我感覺自己好像永遠被放在放大鏡下審視」，讓該名網友直呼不知道該怎麼當個「剛剛好的女生」，單純只想努力讀書，卻因為環境的關係開始懷疑自己是不是哪裡做錯了？

貼文一出立刻引起網友熱議，不少人都相當心疼原PO的遭遇，「沒有人應該為自己有沒有打扮而遭受指責，心疼妳的遭遇」、「單純環境真的不健康，做自己就好，反正那些出一張嘴的男生，就是酸葡萄而已，妳只是剛好看清了噁男有多少而已」、「我是覺得理組普信男特多」。

另外，還有網友發現原PO疑似遇到過於熱烈追求的對象，儘管大部分留言都批評對方是噁男，但也有其他人給予實際的解決建議「你好像被可怕的男生纏上了，既然軟釘子沒用，看能不能給硬一點的釘子，雖然可能會換來對方私下亂說話，但就別往心裡去，這種就是惱羞成怒，不值得掛心，聰明的人都知道他是被拒絕面子掛不住，附和安慰他而已，然後必要時可以尋求可以信任的朋友幫助」。