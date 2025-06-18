大伯不顧婆婆...老公放任「孝道外包」 她後悔結婚心累喊：房子送他們

不少人成家立業後，都會面對經濟、小孩，甚至是婆媳或其他親戚關係上的問題，一名女網友日前就在社群媒體上發文，表示今年40歲的大伯至今沒房、沒車、沒存款，「講白點就是一事無成」，加上曾承諾要一起照顧婆婆，沒想到對方卻經常以「租金太貴」、「最近沒時間」等理由不斷推拖，更誇張的是老公竟然擅自將門禁卡交給大伯，讓原PO相當氣憤「結婚到現在，我真的很後悔」。

一名網友日前在Dcard上以「我快撐不下去了，老公的哥哥實在是……！！」發文，表示今年40歲的大伯曾經前往大陸發展，可惜最後落魄回台，去年幸運考上郵差後，雖然住在頂樓加蓋的租屋處，但沒房、沒車、沒存款，卻還養了一隻狗，堪憂的生活品質讓原PO直呼「講白點就是一事無成」。

然而這些還不是最令人無法忍受的地方，該名網友繼續說道因為婆婆身體不好，原本只是想借住原PO家3～6個月，沒想到至今已邁入第8月，「一點回去的打算都沒有」，甚至還說已經住習慣了，加上曾承諾共同負擔照顧責任的大伯，經常以「租金太貴」、「等郵局放榜」、「最近沒時間」、「準備好了再接過去」等理由推託，讓網友相當氣憤「房子是我出錢買的，登記在我名下，結果現在像是被人侵占一樣，每天壓力爆棚」。

不僅如此，更誇張的是另一半還以「方便來照顧媽媽」為由，擅自將門禁卡給大伯，讓該名網友氣到和老公大吵一架，「說好的短住變長住」、「說好的輪流照顧變夫妻承擔」、「自己出錢買的房子，變沒有個人空間」，種種情況令原PO萌生想搬家，甚至將房子送給對方住的念頭，「結婚到現在，我真的很後悔，一切根本跟當初說好的差了十萬八千里」。

貼文一出立刻引起熱議，不少網友都勸原PO趕緊離婚，「妳不離的理由是什麼？」、「妳怎麼會覺得會有叫妳體諒一下的留言，肯定是叫妳離阿」、「建議離婚，離婚他們就必須強制搬離，老公婆婆都滾蛋，他哥也不會來，門鎖換掉，感應卡消磁重建一組密鑰」；還有其他網友推測老公是故意放任，「龜在那邊，可能還覺得孝道外包很不錯」、「但凡默認都是故意」、「因為在測試對方底線，底線越低越開心」。

不過也有其他網友勸原PO和另一半好好聊聊，一起想辦法解決問題，「請先生兩週內解決這個問題，放話說如果先生不解決，那到時候妳請婆婆離開就很難看了。這兩週妳直接去住飯店，先讓自己快樂放鬆比較重要」、「請限定妳老公時間內處理，沒處理完就準備離婚，妳們沒有小孩，房子又是妳的，一切好處理，現在是他媽媽住進來，哪天就換他哥跟著住了，如果妳老公沒本事處理，我相信妳自己一個人會過的比有這種豬隊友好」。