碩士爸擁5房3地卻愛撿回收！她崩潰：被逼幫忙每次只有100元

不少長輩都會有囤物的習慣，甚至會把家裡塞得滿滿的才會安心，令家人相當困擾。一名網友的爸爸是小公司的主管，有5間房和3塊地，但卻有個「怪習慣」，爸爸甚至會情緒勒索要她幫忙，令她相當傻眼。

一名網友在Dcard「心情板」發文，爸爸50歲，在一間小公司當主管，有5間房、3塊地，學歷有碩士學位，薪水也不差，但他從以前就喜歡在外面撿廢棄品去回收廠賣。每次爸爸都會要原po幫忙，但她認為很髒不想幫忙就會被情緒勒索，每次幫忙也只有100元，「我自己有接家教一小時也有500元」，於是想問問網友們，「我爸這種心態是怎樣，也不知道怎麼溝通」。

網友紛紛表示，「這題我會，因為我們家也是這樣，我以前一直不懂，後來接觸心理學靜下心來觀察，發現答案很簡單，世上100個人有100種不同的興趣」、「撿的是一種成就感，是無所事事時一種小快樂，不是單純為了錢而撿，不過強迫妳去幫忙這個我就不太能理解了」、「他自己的興趣叫別人弄就不對了，跟他一小時收500」、「會不會只是單純想找事情做」。

有網友則建議，「你可以做的就是站在一個旁觀者的角度，跟他有機會聊聊他這個興趣，很重要的是談話時不要帶著否決或是鄙視的情緒，而是真心想了解他這個興趣，好奇的態度。或許他放開說了，你能更了解他在想什麼」、「我個人認為溝通沒有用的話，可以嘗試看看不要理他找各種理由搪塞過去，除非妳現在還在拿生活費會被他牽制。幸運的話，拒絕久了可能就不會再要求妳幫忙了」。

有網友分享相關經驗，「我外婆也是，不缺錢、不缺糧，兩棟透天庭院打通給她住，還是要撿，舅媽為了垃圾不要放家裡還在旁邊租了個小倉庫給外婆堆東西，一個月6000多，撿回收搞不好都沒有租金的一半」。