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2周沒見面！她1晚連續求歡5次未滿足 哭問︰很麻煩嗎？

香港01／ 撰文： 田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

情侶相隔較久才見面，激情積壓自然一發不可收拾！台灣1名女生表示，自己與男友長達2個星期沒有見面，其性慾一直累積，終於見面時連續求歡5次，但她仍然不感到滿足，她突然詢問「我是不是很麻煩？」，男友一時之間不知如何反應，女生見狀直接爆喊再問，男友只好笑着回答「沒有麻煩」。

大量網友笑言「激戰影響淚腺」、「以前遠距離戀愛時，見面也做了數次被搾乾」、「要多找幾個人來幫忙？」。

原PO「愛愛」5次仍不滿足

原PO在「Dcard討論區」表示，和男友因有事而無法見面，時間長達2周，自己一直強忍性慾，到可以見面時大爆發，總共連續「愛愛」5次，但她仍然感到不滿足，遂詢問男友「我是不是很麻煩？」，男友傻眼不知如何反應。

爆喊詢問︰我很麻煩嗎？

見到男友這種反應，原PO突然「悲傷湧上心頭，大爆哭」，再問「我很麻煩嗎？」，男友這時才笑言「沒有麻煩」，相信2人繼續甜甜蜜蜜。

網友︰男友都算幸福？

許多網友笑言「需要看身心科」、「很誇張」、「自己事前解決少許吧」、「如狼似虎」、「男友都算幸福？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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