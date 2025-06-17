買戒指拍婚紗…年薪百萬女突悔「要結婚嗎」 網看男友條件全勸別結

許多情侶在確認彼此是「對的人」時，會邁入婚姻階段。日前有位女網友表示，她年薪百萬，自己買房又獨立，男友住她房子還吃她父母提供的伙食，但兩人交往4年，男友下載交友軟體、刪除跟女生對話，跟朋友約去按摩，讓她十分猶豫「論及婚嫁的我不知該怎麼處理？」

一名29歲的女網友在Dcard發文，她提到跟男友已交往4年，自己年收入約150萬至200萬元，買房也是她出頭期款，房子登記在她名下。原PO接著提到，男友目前住在自己家，不僅包住包吃，連自己家人都視男友為己出，但交往期間男方卻被原PO抓到偷下載交友軟體、刪除與女性對話，甚至還跟朋友偷偷去按摩。

原PO表示自己即將奔三，想要生小孩，但男友不想有小孩，甚至30幾歲還沒有找到人生志向。原PO接著提到，自己從事金融保險業，希望男友能考相關證照幫忙分擔業績壓力，不料對方卻只會逃避。

此時，原PO話鋒一轉，直言和男友連性事上都不合，「總跟我喊他上班很累，搞得我覺得我都快變尼姑」；此外，原PO感嘆連求婚的時候，男友也是交差了事。

文末，原PO感嘆諸多事情讓她對這段感情十分無力、無奈，「覺得這些未來好像都只有我自己在努力」。孰料原PO和男友已經論及婚嫁，讓她不禁大吐苦水「真的不知道該怎麼處理」。

文章曝光後，許多網友勸原PO別結婚，直言「千萬不要將就，妳一定會後悔的！」、「為了結婚的面子賠上自己一生，真的值得嗎？」、「男友沒錢、沒有情緒價值，還玩交友軟體，嫁給這種人更沒面子吧」、「不要因為快要30歲，又想要小孩，就急著跟他結婚」。

此外，原PO在推文回覆，不僅結婚戒指買了、婚紗也拍了，加上雙方父母人都很好，也在準備排婚期，讓她感嘆「我都覺得我們到最後沒結婚會被朋友看笑話」。