男友2個月不住耍賴不付房租 她苦惱急求解：是我太小氣嗎？

情侶吵架原因百百種，不過日前有位女網友表示，她跟男友一同承租房子，結果男友突然稱「我暑假沒有要住，所以不出房租了」，讓原PO無奈表示「他突然臨時變更，真的讓我滿煩惱的」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友合租房子，當初說好兩人平分房租，她也是因為兩人要一起住，才決定要租現在這間房子，結果男友突然說「我7、8月不會住，所以我不應該付這兩個月的房租」，而要原PO自己負擔。

原PO無奈表示，雖男友曾提過7、8月不會住，但當初並沒有說「不住就不用付錢」。原PO認為若是旅館住房，不住的當然不需付錢，但長期租房早已說好每個月分攤房租，「現在臨時變更真的讓我滿煩惱的」。

文末原PO苦惱表示，若是眾多鄉民碰到一樣問題會如何處理，「是我太小氣嗎？還是他太不負責任？」

文章曝光後，許多網友分析「妳男友在外面租房，可以7月-8月的房租不付，9月繼續付嗎？快分手」、「看契約上是寫誰的名字，如果只有寫妳承租的，那趕快把男友分手後趕出去」、「這麼會算的男友，還要留著喔？」、「妳男友不住的期間東西要不要搬走？臉皮很厚」、「記得叫他把沒著期間的東西搬出去，不付房租就別丟家當在這」、「建議儘早跟這種人分手，他不適合當伴侶」。