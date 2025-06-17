不僅女大生…王文洋再爆包養人妻生娃 兩性專家2層面分析：不OK嗎？

宏仁集團總裁王文洋的感情風波再度引發關注。繼宋姓女大生為親子關係確認案出庭後，近日又有爆料指出，他曾與一名已婚女子育有一子，事後支付對方200萬元作為補償。對此，兩性專家欣西亞指出，這樣的行為其實可以從兩個層面切入思考，而若愛情能明訂條件與金額，也許真的就只是場你情我願的交易。

欣西亞在臉書發文指出，若拋開道德與法律的框架，王文洋的作法究竟是應該被譴責，還是只是誠實地活在自己的慾望裡？身為單身富豪，他擁有足以實現各種慾望的財力，金錢能買到陪伴，也能買到親密關係，「女人全部是商品，開箱完這個再開下一個，從中間人到嫩妹，全部拿錢辦事，另類製造工作機會、促進經濟發展，這樣真的不OK嗎？」

反過來看，涉入此事的年輕女性也不是被動一方，若她認為既然人生總會有第一次，不如選擇能帶來最大報酬的機會，那麼以身體為籌碼獲得千萬報酬，某種程度上也是在為自己謀利益。儘管聽來現實，但在雙方同意、無人強迫的情況下，是否真能定義誰是對誰是錯？

她補充，現代情感中常見「男的投入較淺、女的感情較深」的落差，因此若能事前講好條件、明確協議金額，或許能降低傷害與誤解。當愛情被標上價格，雙方反而能更清楚彼此立場。

欣西亞也談到，王文洋與呂安妮的關係曾令人動容，對方為他在耳後刺字，他則為這段感情與父親決裂。多年後他在受訪時表示不再婚，並簽下形同「賣身契」的協議，顯示他對婚姻制度並無嚮往。

至於他多次與大學生傳出情感糾葛，欣西亞認為，或許來自童年經驗。王曾說自己最懷念的，是在學校與同學互動的時光，因為那段日子彌補了父親缺席的孤單。若真如此，他不斷接近年輕女性，或許並非單純尋歡，而是想重溫學生時代的溫暖。不過她也忍不住調侃，「你都74歲了，有錢卻體力有限，跑學校多辛苦？直接請家教，最快！」