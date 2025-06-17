快訊

國安簡報破局！藍白均宣布「不出席」 朱立倫親說明原因

聽新聞
0:00 / 0:00

不僅女大生…王文洋再爆包養人妻生娃 兩性專家2層面分析：不OK嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
宏仁集團總裁王文洋。聯合報系資料照
宏仁集團總裁王文洋。聯合報系資料照

宏仁集團總裁王文洋的感情風波再度引發關注。繼宋姓女大生為親子關係確認案出庭後，近日又有爆料指出，他曾與一名已婚女子育有一子，事後支付對方200萬元作為補償。對此，兩性專家欣西亞指出，這樣的行為其實可以從兩個層面切入思考，而若愛情能明訂條件與金額，也許真的就只是場你情我願的交易。

欣西亞在臉書發文指出，若拋開道德與法律的框架，王文洋的作法究竟是應該被譴責，還是只是誠實地活在自己的慾望裡？身為單身富豪，他擁有足以實現各種慾望的財力，金錢能買到陪伴，也能買到親密關係，「女人全部是商品，開箱完這個再開下一個，從中間人到嫩妹，全部拿錢辦事，另類製造工作機會、促進經濟發展，這樣真的不OK嗎？」

反過來看，涉入此事的年輕女性也不是被動一方，若她認為既然人生總會有第一次，不如選擇能帶來最大報酬的機會，那麼以身體為籌碼獲得千萬報酬，某種程度上也是在為自己謀利益。儘管聽來現實，但在雙方同意、無人強迫的情況下，是否真能定義誰是對誰是錯？

她補充，現代情感中常見「男的投入較淺、女的感情較深」的落差，因此若能事前講好條件、明確協議金額，或許能降低傷害與誤解。當愛情被標上價格，雙方反而能更清楚彼此立場。

欣西亞也談到，王文洋與呂安妮的關係曾令人動容，對方為他在耳後刺字，他則為這段感情與父親決裂。多年後他在受訪時表示不再婚，並簽下形同「賣身契」的協議，顯示他對婚姻制度並無嚮往。

至於他多次與大學生傳出情感糾葛，欣西亞認為，或許來自童年經驗。王曾說自己最懷念的，是在學校與同學互動的時光，因為那段日子彌補了父親缺席的孤單。若真如此，他不斷接近年輕女性，或許並非單純尋歡，而是想重溫學生時代的溫暖。不過她也忍不住調侃，「你都74歲了，有錢卻體力有限，跑學校多辛苦？直接請家教，最快！」

愛情 婚姻 單身 人生

延伸閱讀

王文洋女大生風波延燒　律師林智群發文力挺稱「根本是暖男」

王文洋女大生風波延燒　律師林智群發文力挺稱「根本是暖男」

律師讚王文洋認子付千萬「根本暖男」 一票人哭：5歲童年收比我高

王文洋包養學生妹開庭！亞洲「包養排行榜」台灣「乾爹」排行？法庭開戰、包養網站秘辛一次看懂

相關新聞

男友2個月不住耍賴不付房租 她苦惱急求解：是我太小氣嗎？

情侶吵架原因百百種，不過日前有位女網友表示，她跟男友一同承租房子，結果男友突然稱「我暑假沒有要住，所以不出房租了」，讓原PO無奈...

不僅女大生…王文洋再爆包養人妻生娃 兩性專家2層面分析：不OK嗎？

宏仁集團總裁王文洋的感情風波再度引發關注。繼宋姓女大生為親子關係確認案出庭後，近日又有爆料指出，他曾與一名已婚女子育有一子...

交往一年約會全買單…55K男生日收1物心寒「被榨乾」 一通電話終於清醒

一名25歲上班族男性在Dcard大吐苦水，揭露與女友交往一年的真實心聲。他自稱月薪5萬5，房租一個月8千，能存的錢不多，卻相當願意在女友身上花費，從約會、旅行到一杯飲料，全由他買單。女友則家境小康、生活費寬裕，卻從未付過半毛錢，還習慣在IG曬精品、出國去哪裡玩。直到他生日收到一張手寫卡片，心徹底涼了，直言不想再繼續下去，「我覺得自己終於清醒了」。

【慢慢讀，詩】煮雪的人／內華達的牛肉麵

內華達州，美國

【小品文】馮傑／七歲會炸油饃

我上小學時，學習成績不太好，老師說我每次期末考試都在班裡「墊底」。我說「墊底」是因為個子高的原因。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】宋文郁／卸下達姆的面具：訪插畫家余嘉琪

▋從「達姆」到余嘉琪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。