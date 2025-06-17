交往一年約會全買單…55K男生日收1物心寒「被榨乾」 一通電話終於清醒

一名25歲上班族男性在Dcard大吐苦水，揭露與女友交往一年的真實心聲。他自稱月薪5萬5，房租一個月8千，能存的錢不多，卻相當願意在女友身上花費，從約會、旅行到一杯飲料，全由他買單。女友則家境小康、生活費寬裕，卻從未付過半毛錢，還習慣在IG曬精品、出國去哪裡玩。直到他生日收到一張手寫卡片，心徹底涼了，直言不想再繼續下去，「我覺得自己終於清醒了」。

原PO在Dcard發文指出，「女友一年約會從沒出過半毛錢，卻天天在炫富」，交往初期他曾帶女友吃高級Buffet，對方說「好在你請客」，他當時並不以為意。沒想到之後每次約會都變成「全額贊助」，不管是看電影、搭車、買飲料、訂房、旅遊甚至便利商店的瓶裝水，從未見女友掏過錢包，「連假裝一下也沒有」。

原PO曾試著幽默提醒，「我們快變成單方面贊助了」，女友卻回「那是因為你愛我呀，不然你幹嘛請我？」這番理直氣壯的回答，讓他懷疑自己是不是正被情緒勒索。

最令原PO心寒的是，自己生日那天，女友只送了一張手寫卡片，還說「你不是常說感動最重要嗎？我很用心寫喔」，即便如此，他仍選擇包容，直到最近女方傳訊表示想去吃新開的高級義式餐廳，當他婉拒並說經濟壓力大時，女方竟回「你最近是不是越來越小氣了？」，讓他瞬間心寒。

這番話成了壓垮這段感情的最後一根稻草，原PO直接打電話告訴女友，「我們在一起這一年，我一直都在付出，不只是錢，而是連你應該給我的一點心意都沒有。我不是在買你，我只是希望我們的感情有來有往」。殊不知女友沉默一下，然後說「可是你原本就是這樣的人啊，我以為你就是會一直寵我」。

原PO直接坦承不想再當「提款機」，隨即結束了這段讓他身心俱疲的戀情，「掛掉電話，我覺得自己終於清醒了」。原PO直言，「我想問各位男生，如果是你們，能接受這樣的女友嗎？是不是我太現實，還是她真的太不把感情當回事了？」

貼文引發廣大共鳴，網友紛紛表示，「你都講到這個份上了，如果女方沒有想改變來挽留你的話，就真的分了吧。可能女方從小被教育男方出錢很正常，就要被當公主寵著，如果你無法接受，那真的不用再勉強維持這段感情」、「一直都被單方面索取，連男方生日只給一張卡片，真的超沒誠意，連小錢也不想花在男生身上，難怪久了真的心寒」、「Baby我們的感情好像提款機，讓我突然餘額空又急速歸零」。

另外也有網友分析，「我就是家境還不錯的女生，我必須說如果家長是大方的，小孩絕對不會很小氣，我跟我男友出去玩都是互請，消費貴的也常常會搶著請客，既然我比較不缺錢，我就會想要多出一點，原PO前女友那樣就是把原PO當ATM而已，我是不知道女方家境怎麼樣，但家教一定很爛」、「分手吧！目前我身邊的情侶都有開共同帳戶，每個月雙方都固定存一筆錢，然後吃喝玩樂都花那個帳戶的錢」。