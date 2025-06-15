如何教出更有韌性的孩子？ 這種「新教養方式」被專家評為第一

摘要 「情緒安全育兒」是父母與孩子共同成長的新模式，強調透過接納與支持，為孩子建立情感堡壘。能自我覺察並培養孩子心靈健康，家長可以怎麼做？

您是否也曾感到，在育兒路上，明明想給予孩子最好的愛，卻總在嚴厲與溫柔間進退兩難？育兒專家勞達Reem Raouda在研究了200多組親子關係後，提出了「情緒安全型育兒」的新框架，旨在深度關注孩子的情緒需求，不僅管理行為，更要透過開放對話，幫助孩子建立情緒韌性、信任和連結。

這與美國兒科學會（AAP）的「健康的心理與情緒發展」理念一致，強調父母如何透過建立安全、穩定、充滿關愛的關係，為孩子鋪就通往健康與成功的道路。

情緒安全育兒始於家長本身。勞達強調，你的內在狀態會間接傳遞給孩子，因為「大多數父母也從未被教導如何在情緒風暴中創造穩定、安全的空間」。因此，父母必須先從自己做起，成為孩子的情緒榜樣。

家長該怎麼善待自己？

進行內在覺察與療癒：

勞達建議，家長應反思自身童年經驗、和情緒觸發點如何影響自己在教養上的反應。

例如，當孩子打翻牛奶時，如果您感覺一股無名火，請先停下來問自己：「我現在哪一部分感到被威脅了？」您可能會發現，這可能是自己小時候因犯錯被嚴厲指責的記憶，讓您瞬間感到不快。

再透過日記、冥想或專業協助，處理自身情緒，幫助你在下次遇到類似情境時，能保持更平穩的情緒狀態。

擁抱不完美的自己：

情緒安全育兒不要求你當個完美家長，而是要示範健康的「修復」模式。

例如，若您不小心對孩子吼叫了，事後不妨溫和地說：「媽媽、爸爸剛才不該大吼大叫，那樣不對，我很抱歉。」這示範了勇於承擔責任的態度，也讓孩子理解，即使有爭執，關係依然能被修復。

家長如何對待孩子？

將孩子的行為視為訊號而非威脅：

與其將孩子的不當行為（如尖叫、回嘴）視為反抗，不如視為壓力或需求未被滿足的訊號。因此，當孩子行為失序時，試著像偵探一樣，以好奇心回應：「他們的行為想告訴我什麼？」

例如，孩子氣憤地把玩具丟掉，您可以問：「你現在感覺很生氣嗎？是什麼讓你這麼生氣呢？」這能引導孩子表達，而非只看見行為本身並直接懲罰。

過程中請記得，你與孩子說話的方式，將成為他們與自己說話的方式。因此，育兒時的語氣、措辭和反應至關重要。

設定帶有同理心的界線：

界線必要，但無須讓孩子心聲恐懼或感到羞辱或內疚。情緒安全型父母會堅守界線，同時保持情感連結。

例如，當孩子吵著要買糖果被拒絕時，您可以說：「我知道你很沮喪，但今天我們不能買。你現在感覺很失望對嗎？」這樣既堅持了原則，也認可了孩子的情緒，讓他們的感受被看見且被接納。

引導孩子理解並管理情緒：

AAP建議，父母可以引導孩子辨識、命名、認可各種情緒，並滿足他們的情緒需求。勞達也指出，關鍵是傳達：「生氣沒關係」、「我也會那樣感覺」，並讓孩子知道「即使事情變得很困難，我仍然在這裡」。

情緒安全型育兒並非一套嚴格的教條，而是一種父母與孩子共同成長的心態。當孩子在安全、被愛中茁壯，便能內化自信、韌性與幸福，為他們的人生奠定最堅實的基礎。

資料來源：CNBC、美國兒科學會(AAP)

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