雙手吃草莓遭閨密酸「綠茶」 她氣炸：真的很受傷

妳也用雙手吃草莓嗎？一名女網友在Threads上發文抱怨，自己用雙手吃草莓被閨密酸是「綠茶（意指裝清純，實則有心機的女性）」，傻眼的她表示非常受傷。貼文發布後有網友直言「我相信妳沒在裝，不過妳也要相信雙手拿草莓這動作真的很假掰」。

原PO問「男生覺得女生雙手吃草莓會很裝很做作嗎」，表示近日和閨密吃水果拼盤習慣性用雙手拿草莓吃，閨密見狀突然說「現場沒男的別那麼裝好不好」。不解的她反問「用雙手拿著吃有問題嗎」，沒想到對方直接開嗆「哪有人會用雙手吃草莓，妳綠茶嗎」。

莫名其妙被罵的她無言以對，不滿道「大多數女生不都用雙手吃草莓嗎？怎麼我就做作就綠茶了」，心碎表示真的很受傷，詢問廣大網友該不該和閨密絕交。

貼文發布後網友忍不住直言「雙手怎麼吃草莓」、「那種感覺就像義大利麵要捲在湯匙吃一樣的道理」、「確實很作，真閨蜜才會當場跟妳說，假閨蜜只在背後說」、「雙手吃草莓確實很做作，那草莓是有多大需要用雙手拿著吃」、「為什麼只問男生覺得女生雙手吃草莓會很做作嗎」。

也有人幫補血，認為既然現場沒有男生原PO還是用雙手吃草莓，就證明用雙手吃草莓是本來的習慣跟有沒有男的在場無關，也有網友對原PO友人搖頭「講這種話的會是閨密嗎」、「妳愛怎麼吃就怎麼吃啊，到底關別人什麼事情」。