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媽給國二兒吃保健品遭婆婆斥「亂吃」 網意見分歧：吃這幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
保健食品。 示意圖／AI生成
保健食品。 示意圖／AI生成

現在的人生活壓力大，飲食也不正常，因此都會額外食用保健食品來補充欠缺的營養素。有一名女網友抱怨因為給孩子吃葉黃素和魚油，結果遭婆婆斥責，想要老公幫忙說話，但對方卻勸她不要再提了，讓女網友氣炸。

這名女網友在Dcard發文表示，讀國二的兒子平常課業壓力大，還要補習，常常弄到很晚才睡。她說身邊幾位媽媽朋友都會買葉黃素、魚油等保健食品給孩子吃，原PO為了幫兒子補身體，也跟著買。

日前吃完飯後，她順手把葉黃素、魚油拿給兒子吃，結果婆婆看到後立刻質問是什麼東西？原PO解釋是「顧眼睛」和「顧身體」的保健食品，婆婆聽了立刻變臉，「你們年輕人就是這樣！亂塞東西給小孩吃！」即便她想要解釋，婆婆仍然不聽，「我們以前小孩怎麼沒在吃這些，不也好好的長大？」隨後劈哩啪啦地一陣大罵，讓她很無辜。

更讓原PO無言的是老公竟然不出聲相挺，全程安靜地在一旁吃飯，事後還說了一句「我媽脾氣妳又不是不知道，妳就別提了嘛」，讓她氣得直翻白眼。原PO不想和婆婆硬碰硬，因此也只能偷偷摸摸地拿給兒子吃。事後無奈感嘆，「跟婆婆真的好難溝通…都有她自己一套做法，還是我太敏感了？」

貼文引起兩派意見爭論，有人力挺原PO，「拜託，現在小孩讀書都要用眼過度了，不補一下是要等壞掉嗎？」、「婆婆真的難搞，我家那位也是什麼都要插手，但又不願意了解」、「吃保健品不是什麼大不了的事，現在真的很普遍了啊」、「不管吃不吃，都不干婆婆的事吧…不能自己管好自己兒子就好嗎？」、「有研究證明魚油對大腦發展有幫助，不是迷信啊」。

不過也有網友認為營養均衡的話，真的不需要吃保健食品，「我是覺得智商稅，婆婆聰明」、「我也搞不懂幹嘛吃這些東西？是平常沒有讓小孩營養均衡嗎？」、「我也認為不需要，但不會是這麼堅決抵制」、「小朋友如果吃得均衡，其實基本營養都夠了，不一定要靠額外補充」、「妳婆婆是對的，吃那些還真的沒什麼用」。

婆婆 保健食品

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