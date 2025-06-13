半句關心都沒！她罹癌遭婆婆酸「會得癌症是報應」 網氣炸：沒口德

當需要親情支撐時，卻要承受至親的冷漠與言語刺傷，可說是相當難受。一名女網友罹患乳癌，準備動手術前，只收到婆婆一通電話的「形式關心」，之後人就像消失一樣，連半句問候都沒有，過去對方承諾要把她當女兒來看待，結果當她真的病倒了，卻變得避之唯恐不及，甚至還說罹癌是報應，讓她聽了心痛不已。

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己罹患乳癌要開刀治療，當時婆婆只有打了一通電話給她兒子，之後就像消失一樣，原本對方承諾要把她當女兒看待，沒想到她生病之後，卻是不聞不問能躲多遠是多遠，「這都算了，我人生也看很開，身體自己的，好好做完療程，其他事就隨緣吧」。

然而當她好不容易撐過療程後，某天卻意外聽見婆婆說「會得癌症的人就是報應」，這番話讓她徹底心寒，但儘管話語刺耳，如今她已走過身體病痛與人生低潮，似乎選擇看淡不再糾結，「嘴在別人身上，愛說去說，我左耳進右出，我都生病了還要被拿出來說嘴，她內心是有多黑暗啊」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「巫婆一定頭腦有洞，她造口業才會有報應」、「如果讓我聽到我會跟她說，我死了做鬼也不會放過妳」、「這種沒口德的老人家，不值得被尊重」。不少人也替她加油打氣，「不開心才會生病，遠離讓你不開心的人和事」、「加油～我乳癌末期了！還活著而且活的很好」、「不要理她，把自己照顧好」。