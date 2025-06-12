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全職媽怨「喪偶式」育兒累翻 老公竟嗆：再不打扮我會出軌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨產後獨力育兒，有如喪偶式婚姻累翻，卻被丈夫嫌棄外形改變、不打扮，揚言「出軌是自然的結果」。示意圖／ingimage
一名人妻抱怨產後獨力育兒，有如喪偶式婚姻累翻，卻被丈夫嫌棄外形改變、不打扮，揚言「出軌是自然的結果」。示意圖／ingimage

「妳再這樣不打扮，我很有可能要出軌的。」一名人妻在臉書《靠北婚姻》上分享了與丈夫間的對話，親耳從丈夫口中聽到的「警告」，讓她震驚又難過，引發網友熱議。

原PO表示，結婚11年、育有1歲孩子的她，目前全職帶小孩、因遠嫁他鄉，幾乎無娘家後援可幫忙。產後因哺乳追奶導致體重暴增10到15公斤，她坦言本就不擅打扮，「自懷孕後就放棄了形象管理」，但丈夫卻將這視為婚姻危機。

貼文提到，夫妻的爭執起於丈夫推薦她一起觀看他喜歡的歷史人物科普影片，例如王莽、漢武帝、霍光的故事，她對此類節目不感興趣，又因帶孩子太累，「每一次都很堅決地拒絕」，丈夫則認為她得空時就只會刷些「沒營養的信息」，一點腦子都不動，堅持一起看這些影片是希望她「不要停止思考」。

夫妻之間的衝突逐漸升級，直到某晚孩子睡後，丈夫突然要求和她談談，指她從懷孕到現在2年了，一點都不打扮，整天只有孩子，連性生活幾乎都沒有，想和她聊工作、看影片都被拒絕，直言「妳這樣不就是要把我往出軌的路上推嗎？」還強調已忍了2年，「我覺得我做得很可以了」。

原PO聽後震驚，反問：「所以你是在警告我嗎？」丈夫則冷靜回應：「我不是在警告妳，我在跟妳說男人，在跟妳說自然而然的結果、可預想的結局。」

原PO也抱怨，這段時間就像是「喪偶式育兒」，丈夫不會沖奶、不換尿布，甚至連孩子的基本需求都幫不了忙。她幾乎從沒好好睡過一整晚，免疫力低落導致2個月內3度重感冒，發燒了仍得戴著口罩照顧孩子，讓她累到「不想再去費心經營這種喪偶式婚姻」。

貼文引發熱議，不少人留言對原PO表示心疼，「老婆這麼辛苦，他卻把出軌說成自然結果？」、「根本是情緒勒索吧」、「只有我覺得那是藉口嗎？」還有網友嚴肅表示：「女人打扮自己是為了討好自己，不是取悅男人！」

也有網友認為原PO和丈夫的問題癥結在於「溝通」，丈夫沒有幫顧小孩，而原PO也忽略了丈夫的心理和生理需求，「這都是一環扣一環的問題」、「他希望跟你互動，一起走下去」、「婚姻是需要經營的！但感覺妳先生是有在鼓勵妳的」。

離婚 育兒 婚姻 出軌 兩性關係

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