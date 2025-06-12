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男友年薪僅自己一半…她怨不上進想分手掀論戰 過來人曝「10年逆轉」經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一名女網友近日於論壇Dcard發文，標題為「男友年薪不到我一半，該分手嗎？」引發熱烈討論。她在文中透露，與男友從大二開始交往，今年已邁入第七年。然而，隨著畢業後進入職場，雙方收入差距逐漸拉大。她目前年薪突破百萬，並靠投資股票累積了不少存款，而男友年薪僅50萬，且仍是月光族。

文中提到，她對男友的不上進感到無奈，他常抱怨工作錢少事多，鼓勵他跳槽，他卻總是找各種理由推託。此外，兩人近期因租約即將到期討論換房，她希望搬進電梯大樓，但男友卻認為「又不是不能住，幹嘛浪費」。她直言：「那你多賺一點啊」，卻引發對方不悅，讓她感到心力交瘁。

儘管如此，她也坦承男友有優點，「他長得不差，個性溫柔愛我黏我，會煮菜做家事，七年來始終如一。」然而，隨著年齡逼近30歲，身邊朋友陸續買房結婚，她開始懷疑「這個人還能走下去嗎？」並向網友求助：「如果是你們，會繼續跟薪水差這麼多的人在一起嗎？」

此篇貼文曝光後，引發網友熱烈討論。部分人認為應珍惜感情，「糟糠之夫不可棄」、「當初選擇在一起，就應該接受彼此的不足」。有網友分享自身經歷：「吾與妻新婚時，薪水都只有2.5萬，但十年後我月薪10萬，她月薪未變，我依然全心全意愛她，因為她曾經不離不棄。」也有人指出，此情況若性別互換，可能風向截然不同，「為什麼當女生賺得比男生多，就會覺得對方不上進？」

然而，也有部分網友支持原PO重新考量，「如果對方不願改變、不求上進，那就要審慎評估未來是否能一起走下去。」原PO後續補充，自己目前承擔了大部分房租與生活開銷，而男友因信貸炒股失利，多數薪水用於還款。她強調，此問題與性別無關，而是對方長期抱怨卻無作為的態度令人難以接受。

最後，她表示發文只是半夜情緒發洩，可能表述不夠精確，導致部分網友留言過於激烈，但仍感謝大家的建議。她將審慎思考這段感情的未來走向。

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