丈夫堅持拜祖先不幫忙！她怒「想摔掉公媽龕」 網建議一年僅拜這一次

一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享她結婚十年來面對拜拜習俗的壓力，引發網友熱烈討論。她提到，公婆已往生，一年前家中請了祖先牌位安奉在客廳，先生一開始堅持每日早晚燒香，但因煙霧問題與她的反對，最後改為初一十五燒香。然而，婆家對於六大節日的繁複禮節，如三牲十菜一湯的準備，讓她感到壓力沉重。

該人妻表示，娘家拜拜習俗簡單許多，但婆家卻要求傳統規格，即便現在僅有夫妻二人用餐，她仍需準備大量供品。她坦言，身為新世代媳婦，這種傳統習俗帶來的壓力不小，而更讓她不滿的是，這些責任幾乎全由媳婦承擔，先生卻不主動參與，只在一旁等著燒香。她認為，祖先是夫家的，先生應該付出更多心力，而不是理所當然地將所有準備工作推給媳婦。她甚至透露，每次為此爭吵時，都有衝動想摔掉公媽龕。

該文章引發網友廣泛共鳴，許多人紛紛留言支持：「能理解妳，本身也拜得很厭世！」、「現代媳婦肯拜就要偷笑了，還要求那麼多」、「做媳婦的不是不願意拜，而是不爽什麼都丟給媳婦做」。部分網友也提出解決方案，例如簡化供品，只準備三牲加粿，或是直接購買便當、速食應付拜拜需求。有人建議與祖先溝通擲筊，請示是否能改為一年僅拜「九九重陽節」這一次。

另有網友分享自身經驗：「我先生一開始也很傳統，但慢慢改變他的思維，現在初一十五改用餅乾代替水果，一柱清香心意最重要」、「端午節用肉粽，中秋節用月餅，簡單又實用」、「要是我肯定直接拜烤雞、麥當勞」。這些建議獲得不少人認同，認為現代生活節奏快，應隨時代調整傳統禮節。

該人妻最後表示，她打算拜滿一年後，就隨心意簡化祭拜流程。她強調，現代媳婦願意承擔傳統禮節已是難得，希望夫家能體諒並共同分擔責任，而非將所有重擔推給媳婦。