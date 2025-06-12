同住公公詭笑「我都聽到了」 人妻尷尬憤怒：已無法跟先生恩愛

近期，一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享了自己與公公同住後的困擾，引發網友熱烈討論。她在貼文中提到，因為婆婆早逝，公公無處可去，便與夫妻倆同住。然而，某次夫妻恩愛後，公公隔天竟帶著笑容對她說「我都聽到了」，讓她感到極度尷尬與不適。

人妻表示，當下她對公公的言語感到困惑，不確定對方是否在戲謔，但那種帶著笑容的語氣讓她無法釋懷。此事之後，她開始對夫妻間的親密行為感到排斥，尤其擔心會再次被公公聽見。

該貼文曝光後，迅速引來大量網友留言，多數人對公公的行為表示不滿，認為這已經構成語言性騷擾。有網友直言：「這種行為真的很噁心，應該讓先生出面溝通，甚至考慮讓公公搬出去住。」也有網友建議夫妻應該尋找外部居所，以避免類似情況再次發生。

此外，也有網友分享自身經歷：「我婆婆也曾說過類似的話，讓我覺得非常不舒服，這根本是為老不尊。」更有留言指出：「若不處理，這樣的情況可能會影響夫妻感情，甚至導致婚姻破裂。」

針對網友的建議，人妻補充說明，她與丈夫確實有計畫搬離，但丈夫認為房子是他購買的，不應該由他們搬走，而是應該要求父親離開。然而，她擔心此舉可能會被親戚誤解為不孝，尤其是公公似乎在親戚間傳播他們對其冷漠的消息，導致親戚對夫妻倆抱有敵意。