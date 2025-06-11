才申請保護令...吳婉君傳復合趙駿亞 專家揭施暴者常見模式

藝人吳婉君與趙駿亞交往，於今年傳出吳遭趙施暴，吳因此提告並申請保護令，並強調「不復合、不撤告」，近期傳出兩人再次復合。台安醫院精神科醫師許正典指出，遭暴力對待者不斷與施暴者復合，在臨床上非常常見，施暴者為維持關係常合理化自身的行為，受害者常因不忍心，又再次回到施暴者身旁。

許正典說，受到家暴者走到申請家暴令這一步時，往往都是身心已不堪暴力或精神折磨，希望不再繼續處在可能受暴的環境中，但是施暴者還是會希望要維持與受害者的關係，開始嘗試用一些說法「合理化」自己的作為來挽回伴侶。例如：「我平常不會這樣，是你『戳到我的點』，我才變得比較不理性，你不要這樣做就好」等。

許正典說，施暴者合理化自身行為的說法，會讓受害者產生「投射性認同」開始出現「他其實沒那麼差」、「是因為自己戳到對方」才讓施暴者出現暴力行為，當受害者出現這類想法時，就有可能重新與施暴者復合。

但依臨床經驗，許正典說，施暴者如果沒辦法將心比心，或是真正地長出同理心，或是面對自身的情緒問題，未來是很難合理對待伴侶。他也提醒，生活會遇到非常多的課題，兩人都需要具備能力處理，生活絕對不能只靠「相愛」，相處是充滿各種情境的。

桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說，伴侶之間若發生衝突，甚至出現暴力事件，再犯機率不小，施暴者如果沒有學習解決自身情緒的方式，只要被刺激，內心想透過暴力解決的意圖就會出現，而施暴者自知不能用暴力處理，但內心仍無法壓抑，此時就會變成不斷在「忍耐」，等到忍不住難保又是出拳動手。

陳質采說，每個人對關係的考量不一樣，有的人會想離開這段關係，有的人只是不喜歡這項行為，因此需要的支持不同，但可以考慮如伴侶治療、關係治療等專業管道協助。

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