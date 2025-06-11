兒童托育服務法審查中 兒虐調查五大問題待解決

立法院社福衛環委員會11日審查《兒童托育服務法》草案，立委范雲偕立委伍麗華、人本教育基金會與兒虐案件律師共同召開記者會，指出行政院草案在兒虐事件調查機制上仍有五大問題，呼籲應在立法階段就將漏洞補上，保護兒童與家長權益。

范雲說明，行政院草案有關違法事件處理機制，主要是參考2023年3月施行的新版《幼兒教育及照顧法》和《教保服務人員條例》；然而該二法施行至今兩年多，辦公室持續收到許多民眾有關幼兒園虐童事件的陳情，近期包括台北市的平安新村案、台東縣的關山案等，除了有地方政府未落實法規和調查不公等個案問題外，也一併發現法規本身的許多漏洞。

范雲表示，這一兩年來她持續要求國教署填補法規漏洞，但目前僅有「被害家長取得調查報告」一項已於今年1月透過子法改善，其他諸如「被害幼兒及家長針對調查處理結果毫無救濟機制」等重大被害人權益問題尚未解決。

范雲指出，幼照二法施行兩年多，違法事件處理機制運作尚未成熟，各地方政府還在邊走邊整隊的狀況，就直接整套移植至不同年齡兒童的托育法裡，不僅未詳細考量托育機構和幼兒園的不同，甚至把幼照二法內明顯的漏洞也一併移植，讓人擔心這部全新的托育服務法，是不是真的能夠好好保護兒童安全。

范雲說明，行政院版本違法事件兒虐調查機制，至少有以下五大問題：

一、通報後未通知家長：臺東縣關山案中，今年1月初案件發生並通報後，竟然沒有通知家長，直到2月底調查時才告知家長，而幼照二法竟無相關規範。

二、處理過程應提供兒童保護及資源：幼照二法及性別平等教育法之子法均有規定，應提供保護、輔導或其他資源，但在托育法裡卻未有規範。

三、被害兒童及家長無法取得調查報告和終局決議：這個在幼照二法的漏洞，已在子法修正，但托育法草案仍然僅列「調查『結果』以書面載明事實及理由」通知行為人及被害兒童及家長。

四、被害兒童及家長針對調查處理結果毫無救濟機制：現行幼照二法仍存在「僅有行為人不服決議之救濟方法」的漏洞，亦即地方政府做成終局決議後，不管事件成立不成立、加害者是否遭停聘解聘等結果，被害兒童及家長都只能接受，再也沒有其他方法申復或再申訴。

五、公布違法行為人或機構名稱之期間比現行法還低：目前依兒少權法裁罰可無限期公告違法者，但行政院托育法草案明定「其公布期間由中央主管機關定之」，依照幼照二法，僅為1個月至6年。

伍麗華表示，托育法正值立法關鍵，應一併檢討現行兒虐調查機制漏洞。從陪伴台東縣關山案的過程，看到現行制度存在三大荒謬：調查過程未通知家長，剝奪家長知情權；提供給家長的調查報告幾乎全被塗黑，連孩子是否受害、發生何事都無法掌握；家長若對調查與懲處結果不服，卻無任何救濟管道，只有被調查行為人老師能提出救濟。

伍麗華訴求，新法應提供調查報告給法定代理人或實際照顧者、建立完整申訴與調處機制，呼籲立法時應完整補強制度，杜絕憾事重演。

記者會中，台北市平安新村幼兒園案受害者家長指出「協助家長處理難題應該是要由公部門來做，而不是由民意代表來做，這樣的話，整個家長和孩子的福利會更有保障」。

陪伴協助台北市培諾米達案被害者的律師吳沂錚則分享，整個幼兒園違法事件制度，對被害者不夠友善，從無法閱卷、無法完整參與調查、事後對調查報告的疑問無人回答，都讓家長無所適從。現行制度缺失，更可能讓家長一輩子活在「沒保護好孩子」的愧疚感裡。

人本基金會林郁璇秘書強調，修法不能越修兒權保障越倒退。在裁罰事件上，幼照二法和托育法都是《兒童及少年福利與權益保障法》的特別法，也就是說，違法事件處罰會優先用幼照法和托育法。而現行兒權法公布期間無期限，但幼照法卻只有最高6年、托育法也要由中央制定期間，會出現奇怪的不一致。

人本訴求，托育法應該要跟兒權法一致，現行的幼照法也要一併修法，移除授權主管機關訂定公告期間的規定。范雲呼籲，現行幼照二法的漏洞應盡速修法，新法則應提前防堵，范雲和與會者共同呼籲，稍待衛環即將審查兒童托育服務法，應將五大漏洞補上，不要讓孩子與家長重演求助無門的困境。