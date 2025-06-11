當自己家？婆婆「突襲式拜訪」嫌媳沒倒水、不會曬衣 她氣炸：你兒子曬的

婆婆有鑰匙，就能想來就來嗎？一名人妻分享，婚前老公買了一間房子，位於婆家附近，當時婆婆有幫忙出幾十萬頭期款，但之後的房貸都由老公一人負責。婚後夫妻倆住在這個小家裡，一切看似平穩，卻沒想到婆婆三不五時「突襲式開門」，讓她越來越無法忍受。

該名人妻在Dcard抱怨，平時她習慣在家只穿內褲加一件T-shirt，沒有穿內衣的習慣，某次周末她與老公在家休息，電視看到一半時，突然聽見鑰匙轉動的聲音，下秒大門打開了，是婆婆忽然來訪，她嚇得立刻衝進房間換衣服，換好後再出來向婆婆打招呼。

然而她與婆婆打完招呼，對方坐了一會竟冷冷開口「來這麼久，一杯水都沒有喔？」，讓她瞬間臉歪，仍禮貌回覆「你想喝水還是茶、還是咖啡？」，但她這時內心的OS是「當自己家，會自己開門了，想喝水不會自己倒？」。

更無語的是，婆婆閒晃到陽台，拿了一件曬的衣服進來，又開始批評「衣服怎麼皺成這樣？曬衣服要甩一甩，難道妳以前在家裡的時候都不用曬衣服嗎？媽媽沒教喔？」，她當場回擊「那是你兒子曬的，不是我」，婆婆又接一句「他曬衣服？那妳都在家幹嘛」，讓她忍不住開嗆「除了洗曬收衣服、洗碗、倒垃圾，其他全都是我在做，我們有分配好在家誰負責做什麼工作」。

文章曝光，多數人力挺原PO，認為即便婆婆有幫忙出錢，也不代表可以沒預警就進門，「這種婆婆超討厭的，會時常來陰陽怪氣」、「要不要把幾十萬還婆婆，順便把家裡換成指紋鎖」、「才出幾十萬就可以橫著走喔？你要不要湊一湊還她」；不過也有人認為，會有婆媳問題，另一半也有很大的問題，「先生是在比誰先說話誰就輸了的遊戲嗎」、「拜託你老公硬起來，不要給鑰匙」。