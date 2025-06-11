老公想「幫女兒洗澡到18歲」吐1優點 她一聽超擔心：好危險

家長會幫年紀還小的孩子洗澡，但長大後還和父母一起洗澡難免會有疑慮。一名爸爸表示，「要幫女兒洗澡到18歲」，甚至認為這樣很好，沒其他男生敢跟女兒洗澡了，媽媽一聽相當傻眼不禁直呼，「覺得好噁心好變態」，也令她擔心老公和女兒相處的狀況。

一名網友在Dcard「親子板」發文，老公想幫女兒洗澡到18歲，她想阻止老公，因為18歲已經發育完全了，可以洗到小一或3歲，若女兒在學校說都跟爸爸洗澡也很尷尬，但他仍覺得無任何不妥，甚至認為這樣很好，說出來其他男生就不敢跟女兒洗澡了。原po一聽不禁擔心女兒，新聞上不少熟人性侵案，目前兩個女兒才4個月大，不禁直呼，「女兒好危險，怎麼會有這種爸爸」。

原po表示，大女兒很愛趴睡，擔心尿布上的尿垢堆積導致尿道發炎，因此請老公幫忙沖洗，老公說沒辦法，並表示他是男生不懂女生構造，但卻想跟女兒洗澡到18歲，令她相當傻眼。身為小農的老公雖然會幫忙顧小孩，但她寧願對方去外面工作，因小農很看天氣工作，所以收入也不穩定，她有提議老公休耕時去找工作，但後來也不了了之，讓她不禁認為，老公對家庭沒有上進心和責任感，也很容易把情緒帶給他們。

原po表示，老公認為ETF有3萬可以生活，但利息會變動，去找工作比較穩定或者自己去工作也行。自從老公說想跟女兒洗澡到18歲後，她就很不放心讓他跟女兒在家，於是想問問，該如何跟老公溝通。

網友紛紛表示，「是蠻噁的，其實3歲開始讓她知道男女不同，陌生人如果要摸她說不行，她之後就會開始抗拒跟爸爸洗澡了，畢竟就算是爸爸！也不能隨意摸她身體，什麼女兒跟爸爸洗澡天經地義，我覺得他會變成性侵女兒的變態」、「好噁心，我就不信是兒子的話他要洗，根本是想光明正大看女兒身材」。

有網友建議，「我覺得你老公有點問題，雖然想想不犯法。但媽媽就要注意一點了！」、「這樣女兒會以為跟男生一起洗澡是沒什麼的事喔！這樣她反而更容易剛跟另一半在一起就有這樣的親密行為」、「非常詭異的想法，建議你小心一點，觀察有沒有其他奇怪的行為」、「請媽媽和婆婆幫忙女兒洗到他們能自己洗澡為止，接下來教女兒們說，如果父親說要幫忙，洗澡就拒絕，寧願等到你回家再洗，另外，你的老公思維有點特別，還是注意點好…」。