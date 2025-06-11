快訊

不只洛杉磯！川普政府討論加派國民兵鎮壓全美其他城市示威潮

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

老公想「幫女兒洗澡到18歲」吐1優點 她一聽超擔心：好危險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名爸爸表示，「要幫女兒洗澡到18歲」，甚至認為這樣很好，沒其他男生敢跟女兒洗澡了，媽媽一聽相當傻眼。示意圖／ingimage
一名爸爸表示，「要幫女兒洗澡到18歲」，甚至認為這樣很好，沒其他男生敢跟女兒洗澡了，媽媽一聽相當傻眼。示意圖／ingimage

家長會幫年紀還小的孩子洗澡，但長大後還和父母一起洗澡難免會有疑慮。一名爸爸表示，「要幫女兒洗澡到18歲」，甚至認為這樣很好，沒其他男生敢跟女兒洗澡了，媽媽一聽相當傻眼不禁直呼，「覺得好噁心好變態」，也令她擔心老公和女兒相處的狀況。

一名網友在Dcard「親子板」發文，老公想幫女兒洗澡到18歲，她想阻止老公，因為18歲已經發育完全了，可以洗到小一或3歲，若女兒在學校說都跟爸爸洗澡也很尷尬，但他仍覺得無任何不妥，甚至認為這樣很好，說出來其他男生就不敢跟女兒洗澡了。原po一聽不禁擔心女兒，新聞上不少熟人性侵案，目前兩個女兒才4個月大，不禁直呼，「女兒好危險，怎麼會有這種爸爸」。

原po表示，大女兒很愛趴睡，擔心尿布上的尿垢堆積導致尿道發炎，因此請老公幫忙沖洗，老公說沒辦法，並表示他是男生不懂女生構造，但卻想跟女兒洗澡到18歲，令她相當傻眼。身為小農的老公雖然會幫忙顧小孩，但她寧願對方去外面工作，因小農很看天氣工作，所以收入也不穩定，她有提議老公休耕時去找工作，但後來也不了了之，讓她不禁認為，老公對家庭沒有上進心和責任感，也很容易把情緒帶給他們。

原po表示，老公認為ETF有3萬可以生活，但利息會變動，去找工作比較穩定或者自己去工作也行。自從老公說想跟女兒洗澡到18歲後，她就很不放心讓他跟女兒在家，於是想問問，該如何跟老公溝通。

網友紛紛表示，「是蠻噁的，其實3歲開始讓她知道男女不同，陌生人如果要摸她說不行，她之後就會開始抗拒跟爸爸洗澡了，畢竟就算是爸爸！也不能隨意摸她身體，什麼女兒跟爸爸洗澡天經地義，我覺得他會變成性侵女兒的變態」、「好噁心，我就不信是兒子的話他要洗，根本是想光明正大看女兒身材」。

有網友建議，「我覺得你老公有點問題，雖然想想不犯法。但媽媽就要注意一點了！」、「這樣女兒會以為跟男生一起洗澡是沒什麼的事喔！這樣她反而更容易剛跟另一半在一起就有這樣的親密行為」、「非常詭異的想法，建議你小心一點，觀察有沒有其他奇怪的行為」、「請媽媽和婆婆幫忙女兒洗到他們能自己洗澡為止，接下來教女兒們說，如果父親說要幫忙，洗澡就拒絕，寧願等到你回家再洗，另外，你的老公思維有點特別，還是注意點好…」。

爸爸 小孩 女生

延伸閱讀

女生1部位天生「香香的」？過來人爆共鳴曝解答：男女都喜歡

首例！宿舍偷拍男同事洗澡 台鐵「攝狼」逮後神隱離職

晚上洗澡再躺床沒比較衛生？專家曝確保一物乾淨才重要：2周就要換｜元氣網

睡前洗澡會更難入睡？專家建議的「最佳沐浴時間」讓你更好眠｜元氣網

相關新聞

老公想「幫女兒洗澡到18歲」吐1優點 她一聽超擔心：好危險

家長會幫年紀還小的孩子洗澡，但長大後還和父母一起洗澡難免會有疑慮。

【小品文】劉哲廷／白吊嘎

白吊嘎並不只是衣物。在某些夜裡，它成為一種語言，一種屬於都市陰影裡男同志的語言。在西門町的某家同志酒吧，霓虹燈將皮膚洗成...

【慢慢讀，詩】XX／動物之兩種

▋宛如壁虎

【聯副文訊】67屆中國文藝獎章徵選

由中國文藝協會主辦，第六十七屆中國文藝獎章即日起受理推薦，獎項包括文學、音樂、美術、攝影、舞蹈、廣播電視、戲劇、翻譯、海...

【文化筆記】侯吉諒／釵頭鳳

南宋的大詩人陸游，與表妹唐婉從小青梅竹馬，長大後，宋高宗紹興十四年，二十歲的陸游和表妹唐婉結為夫妻。

幾米／空氣朋友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。