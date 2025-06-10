爸媽超愛說「這2句」經典台詞 大票網友爆共鳴：吵輸必備金句

你平常會跟爸媽吵架嗎？對此，百萬網紅Cheap分享，很多父母覺得自己不能輸，會從「理」轉戰「態度」，就會出現經典台詞「你那什麼態度！」以傳統家庭來說，根本沒有所謂的平等對話，等小孩子長大後，也會複製同樣的模式給下一代。

Cheap在臉書表示，亞洲家長的最高心法就是「父母永遠不能輸」，因為認同小孩就會變成「我輸了→ 家庭秩序瓦解 → 天下大亂 → 我是失敗的父母」，通常就會從「理」轉戰「態度」，甚至出現經典台詞「你那什麼態度！」，白話文翻譯就是「別管我剛剛講錯了什麼，你總得敬老尊賢吧」。

Cheap指出，是3大原因導致這種情況。第一，受到儒家的「百善孝為先」觀念影響，父母是長輩，當小孩講道理反駁，就變成大逆不道，不是在討論邏輯，而是挑戰權威。第二，是社會結構，傳統家庭都是父母說了算，從來不存在「平等對話」，父母從小這樣教育，長大後也會複製給自己的小孩。第三，是面子文化，華人非常愛面子，即便知道小孩是對的，也寧願轉移焦點攻擊「態度」，至少可以保住最後的尊嚴。

Cheap最後也表示，父母最愛說「等你當爸媽就知道了」，就是想結束話題，懶得再和小孩爭辯，反正孩子也無法反駁。

貼文一出後，多數網友都爆共鳴，紛紛表示「對，老一輩的想法就是不能認錯，就算知道自己錯了也不能承認」、「沒道理的人必備金句」、「不只是對小孩，只要吵輸都可以用這招」、「必殺技：我是為你好」、「要不就是死不認錯」、「父母：我不講道理，就不會講輸」、「講不過或聽不懂就是『厚啊！麥勾共啊』！」、「教小孩要勇於認錯、要當誠實的人，父母完全做不到」。