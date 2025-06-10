妙齡女考慮嫁37歲男 網揪一盲點嘆恐是「控制狂母+媽寶男」

近日，有位24歲的女網友在Dcard上發文，分享自己的婚前存款與結婚規劃，並詢問「存夠多少錢才能結婚？ 」該名網友坦言目前與年長13歲、37歲男友交往近四年，兩人正討論結婚事宜，卻意外引起眾多網友熱議。

該女網友表示，自己月薪4萬元，存款約40萬元，無房無車，現在剛開始接觸理財與投資。男友月薪亦為4萬元，僅有部分基金與少量存款，擁有汽車但無房產，現居公司提供的宿舍。雙方目前維持遠距離戀愛，對方家人尚不知曉女方存在，原因是避免男方母親得知後催婚。

她強調，期望婚後能正式同居，前提是需先結婚，並非為結而結，而是出於真心想與對方共度人生。她也提出婚後規劃，包括不舉辦婚禮、暫定不生育子女、未來10年內不考慮購屋，並希望婚後居住地依男方工作地點而定，以減少租屋負擔。雙方家庭經濟上不考慮過度依賴父母，維持簡約生活。然而，男友坦言目前存款有限，暫時無法提供更好生活，待未來財務穩定再說。女網友卻表示不想交往7、8年才結婚，並對此感到焦慮。

有不少網友語氣辛辣直言，「一個37歲資產只有基金跟一點點存款 真的值得妳托付終身嗎 」、「不用房租還沒存款，妳認真的？」、「妳是想當看護嗎？」、「交往三年多家裡還不知道他有女友，很大機率是控制狂母親+媽寶男 」。

但也有網友表示，「不用在意家裡的想法，妳的人生是妳在過的」、「沒想生小孩，也沒有要辦啥婚禮買房，啥時都可以結」；還有網友提出折衷方案，「妳看起來要的是住一起，建議去同居，不要馬上結婚，對你來說才是最安全的決策」。