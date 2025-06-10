快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

女生1部位天生「香香的」？過來人爆共鳴曝解答：男女都喜歡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，常聽到女生被別人稱讚很香，讓她相當好奇體香從哪散發出來的？示意圖／Ingimage
一名女網友分享，常聽到女生被別人稱讚很香，讓她相當好奇體香從哪散發出來的？示意圖／Ingimage

你平常在路上，會特別注意路人身上的味道嗎？一名女網友分享，常聽到女生被別人稱讚很香，讓她相當好奇體香從哪散發出來的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「女生的體香是從哪散發出來的？」為題，指出近期開始在乎自己身體的香味，也常聽到女生被別人說很香，但也好奇香味是從頭髮還是身體散發？想知道有什麼撇步或是推薦的產品。

貼文一出後，不少網友都表示「潤髮乳、髪油、保養品、身體乳、香水混合出來的」、日系品牌的衣物柔軟精吧，聽說能香一整天，溫和不刺鼻，我自己沒用過啦，只是要去日本在做功課時，看到很多YT有推的日用品」、「香水！自從開始會噴香水後，出門前一定要噴，然後還會準備一個分裝噴瓶在身上，隨時可以補噴，然後我出門會擦止汗膏在腋下減少出汗，這樣就不會有汗味了」、「髮油！男女都誇過我的頭髮很香」、「我個人的經驗是，沐浴乳跟洗髮乳沒辦法讓一般社交距離聞到，除非妳有出門前洗澡的習慣，基本上都要靠外在添香」。

此外，最多女網友一致點名「內衣」，回應「我男友說我全身有味道的地方就是胸部，他說內衣很香他很喜歡」、「洗髮精沐浴乳其實我覺得就會有香味了，但我覺得最香的地方是，脫下來的內衣」、「我也覺得是內衣，連我自己脫下來聞都覺得好香…這裡是悶到爆的台灣欸！」、「每次女友內衣脫下來聞一下，不管有沒有流汗，內衣真的一股香味類似乳香，那種味道真的欲罷不能，難怪小寶寶喜歡」、「流汗狂人的我…內衣碗那邊是香的，但下圍那圈全是汗臭」、「依經驗內衣的確是會有一種乳香味」。

頭髮 洗髮 女生 女友 味道

延伸閱讀

連生理期都說！丈夫陪離婚女同事慢跑、看房 工程師妻困惑求助：這正常嗎？

女兒為愛搬離蛋黃區「與公婆住鄉下」 媽媽氣炸：住那什麼破房子

原本愜意遊山玩水…離婚女兒帶孫返家 退休夫婦悠閒生活變調

女生半夜吃泡麵＝沒教養？網揪1關鍵：確實不對

相關新聞

爸媽超愛說「這2句」經典台詞 大票網友爆共鳴：吵輸必備金句

你平常會跟爸媽吵架嗎？對此，百萬網紅Cheap分享，很多父母覺得自己不能輸，會從「理」轉戰「態度」，就會出現經典台詞...

妙齡女考慮嫁37歲男 網揪一盲點嘆恐是「控制狂母+媽寶男」

近日，有位24歲的女網友在Dcard上發文，分享自己的婚前存款與結婚規劃，並詢問「存夠多少錢才能結婚？ 」...

女生1部位天生「香香的」？過來人爆共鳴曝解答：男女都喜歡

你平常在路上，會特別注意路人身上的味道嗎？一名女網友分享，常聽到女生被別人稱讚很香，讓她相當好奇體香從哪散發出來的...

又破底！5月新生兒僅剩8,433人 「生不如死」持續53個月

台灣新生兒數持續探底！據內政部最新人口統計，2025年5月全台出生人口僅8,433人，較4月再減251人，再度創下新低紀...

【今文觀止 卷2】張作錦／張謇，清代狀元，民國實業家

近代的張謇，由於發音的相似，可能被誤為是漢代的張騫。那個張騫，一生最大的貢獻是「通西域」，為後來「絲綢之路」的繁榮昌盛，...

【野上野下】包子逸／美髮俱樂部

遠遠看，似乎是一間為河童量身訂做的路邊假髮工廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。