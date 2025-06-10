女生1部位天生「香香的」？過來人爆共鳴曝解答：男女都喜歡
你平常在路上，會特別注意路人身上的味道嗎？一名女網友分享，常聽到女生被別人稱讚很香，讓她相當好奇體香從哪散發出來的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「女生的體香是從哪散發出來的？」為題，指出近期開始在乎自己身體的香味，也常聽到女生被別人說很香，但也好奇香味是從頭髮還是身體散發？想知道有什麼撇步或是推薦的產品。
貼文一出後，不少網友都表示「潤髮乳、髪油、保養品、身體乳、香水混合出來的」、日系品牌的衣物柔軟精吧，聽說能香一整天，溫和不刺鼻，我自己沒用過啦，只是要去日本在做功課時，看到很多YT有推的日用品」、「香水！自從開始會噴香水後，出門前一定要噴，然後還會準備一個分裝噴瓶在身上，隨時可以補噴，然後我出門會擦止汗膏在腋下減少出汗，這樣就不會有汗味了」、「髮油！男女都誇過我的頭髮很香」、「我個人的經驗是，沐浴乳跟洗髮乳沒辦法讓一般社交距離聞到，除非妳有出門前洗澡的習慣，基本上都要靠外在添香」。
此外，最多女網友一致點名「內衣」，回應「我男友說我全身有味道的地方就是胸部，他說內衣很香他很喜歡」、「洗髮精沐浴乳其實我覺得就會有香味了，但我覺得最香的地方是，脫下來的內衣」、「我也覺得是內衣，連我自己脫下來聞都覺得好香…這裡是悶到爆的台灣欸！」、「每次女友內衣脫下來聞一下，不管有沒有流汗，內衣真的一股香味類似乳香，那種味道真的欲罷不能，難怪小寶寶喜歡」、「流汗狂人的我…內衣碗那邊是香的，但下圍那圈全是汗臭」、「依經驗內衣的確是會有一種乳香味」。
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