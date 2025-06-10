又破底！5月新生兒僅剩8,433人 「生不如死」持續53個月

台灣新生兒數持續探底！據內政部最新人口統計，2025年5月全台出生人口僅8,433人，較4月再減251人，再度創下新低紀錄，回顧1至5月統計，分別為9,495人、10,407人、9,388人、8,684人與8,433人，顯示今年以來每月出生人數呈現逐步下降趨勢，且已連續兩個月低於9千人，與去年平均每月仍有破萬新生兒相比，落差明顯。

統計數字也反映，台灣自2021年2月起正式進入「生不如死」時代，也就是每月出生人數皆低於死亡人數，截至今年5月，這樣的趨勢已持續53個月。儘管政府陸續推出生育津貼、托育補助等多項措施，整體生育率仍難見起色，少子化問題愈發嚴峻。

與此同時，人口結構持續朝高齡化傾斜。截至5月底，全台65歲以上人口達456萬4,313人，占總人口比率達19.54%，距離進入「超高齡社會」（20%）門檻僅一步之遙。而0至14歲兒童僅占11.65%，長者幾乎是兒童的兩倍；15至64歲的工作年齡人口為1,607萬1,285人，占比68.81%，支撐比例逐年下滑。

從縣市分布觀察，高齡化最嚴重地區為嘉義縣，65歲以上人口占比高達23.56%；新竹縣、台中市及南投縣也均高於全國平均。相較之下，新竹市則以0至14歲人口占比15.37%，成為全台最年輕城市。顯示當地受惠於科技產業聚落、就業機會與相對完善的育兒資源，對年輕家庭具備明顯吸引力。

儘管少子與高齡問題雙重夾擊，但5月統計亦透露一線生機，結婚對數出現微幅成長，折合全年粗結婚率為千分之6.45，代表每千人中約有6.5人結婚，與去年同期持平。

從各地來看，結婚率最高的是桃園市，達千分之7.48，其次為花蓮縣千分之7.34，再者為台中市千分之7.21，顯示這些城市在交通便利、生活機能與居住誘因等層面，對婚育族群具吸引力。

雖然結婚率略有回升，但是否能轉化為實質生育行動，仍須觀察未來長期趨勢與政府家庭友善政策的落實，唯有讓年輕世代敢婚、願生、能養，才有機會逆轉當前長期「生不如死」的人口困境。