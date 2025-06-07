女生半夜吃泡麵＝沒教養？網揪1關鍵：確實不對

你會在半夜吃泡麵嗎？一名女網友分享，週末去男友家住，半夜因肚子餓想煮泡麵來吃，結果隔天被男友媽媽說「女生半夜吃泡麵，會讓人覺得教養不好」，讓她相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，週末去男友家住，因為吃晚餐時還不餓，沒有吃太多，結果到了半夜開始肚子餓，翻了一下廚房櫃子，發現有泡麵，就直接打開煮來吃。

這名女網友進一步說明，隔天男友媽媽語氣嚴肅說「女生半夜吃泡麵，會讓人覺得教養不好」，還補充那碗泡麵是留給男友爸爸的，她聽完立刻道歉，也表示會再補買幾包回來，但男友媽媽還酸「不是錢的問題啦是教養的問題」，讓她傻眼直言「不懂吃個泡麵就要被說教養不好是怎樣？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「可以不分手，但以後不要去了，這個人根本沒在尊重妳，誰家長輩會因為一碗泡麵在那邊說什麼家教不家教的？」、「確實是教養的問題，男方教養很差，根本就超窮養到很窮酸小氣愛計較，若是我兒子帶女友回來，她吃泡麵我只會跟她說冰箱有蛋有菜自己煮來吃」、「我覺得妳需要的是分手，男友媽媽才超級沒禮貌，為什麼女生不能半夜吃泡麵，什麼歪理？」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「妳有問妳男友或妳男友家人可不可以吃嗎？還是直接拿來吃呢？」、「我覺得不管有多熟，去作客還是不應該自己翻人家的東西出來吃，而且連跟物主問一聲都沒有，的確是沒有家教」、「應該是沒有先問過就拿來吃的關係，不過妳吃的時候，男友沒有阻止妳嗎？他應該知道那是要留給他爸吃的」、「半夜吃泡麵跟教養無關，但妳吃別人家的東西有問過男友嗎？」。