女兒為愛搬離蛋黃區「與公婆住鄉下」 媽媽氣炸：住那什麼破房子

為了愛情能委屈自己到什麼程度？一名人妻在Dcard透露，自己為了先生搬離蛋黃區與公婆同住，即使母親反對她仍執意嫁去鄉下。她好奇詢問廣大網友：「有人也跟我一樣住蛋黃區但嫁到鄉下嗎？生活是否還習慣？」

原PO表示自己從小住蛋黃區，因為先生住鄉下，原本媽媽要求先買房再結婚，但先生計畫等小孩3、4歲再買房子，因為自己跟先生都要上班，小孩只能給婆婆帶，所以她婚後就先住公婆家，不過也強調公婆對自己很好。

問題是夫妻倆住鄉下又沒有另外買房，讓原PO媽媽非常反對這場婚姻，說「不准認識鄉下人，住那什麼破房子」，不過最後還是妥協。原PO因此發文詢問，是否有跟她類似經歷的網友。

不少網友表示能理解媽媽的想法，「我也會站在媽媽那，妳確定生完小孩先生會搬出去」、「人家是越過越好，妳是往差的地方去」、「妳媽是對的，我也無法委屈自己要跟別人家人同住還搬去鄉下地方」、「妳媽講的沒錯，住蛋黃區長大竟然能婚後搬去鄉下」。

也有人分析可能會遇到的問題，「比較擔心鄉下觀念的落差會不會影響到妳，我很有感，鄉下只要用傳聞就可以否定他人，鄉下的純樸只是表面」、「大家八卦什麼事都傳來傳去，比來比去的看不起別人、眼紅別人的一堆」、「鄉下最麻煩的地方不是資源不足、生活不方便，是人際關係的處理」。