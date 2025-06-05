連生理期都說！丈夫陪離婚女同事慢跑、看房 工程師妻困惑求助：這正常嗎？

近日，一名妻子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發表了一篇令人心酸的貼文，內容提到她的工程師丈夫疑似與一名離婚女同事來往密切，讓她感到心力交瘁，貼文一出隨即引發網友熱烈討論。

根據該名妻子的描述，她的丈夫因工作性質經常加班回家很晚，她對丈夫始終抱持著百分之百的信任，從未懷疑過他的行蹤。然而，某一天她意外發現丈夫手機上出現了一名女性傳來的訊息，進一步得知對方是丈夫的離婚女同事，兩人互動頻繁，包括一起買咖啡、傾訴心事、試駕新車、慢跑看夕陽，甚至在某次午餐時間謊稱與男同事吃飯，實際上卻是陪該女子看房。

更讓她感到困惑的是，該名女同事多次在生理期或下雨時請求丈夫接送，而她自己卻只能騎車載著孩子回家。該女子甚至曾在公司員工旅遊時見過她和孩子，這些種種行為讓她感到不安與憤怒。雖然丈夫一再強調兩人只是「單純同事」，但妻子對此深感懷疑，並認為這樣的關係已經超越了正常同事間的界線。

貼文中，她也提到自己的無助與孤立，因為婆婆對她態度冷淡，若將此事告訴婆婆，恐怕只會被責怪是她的問題導致丈夫有外遇的行為。她坦言自己無處發洩，只能將心情訴諸網路。

該貼文迅速吸引了大批網友留言，不少人表示這已經是外遇的前兆，並建議她冷靜理性面對。有網友提醒她應開始收集相關證據，以防未來面臨離婚時無法爭取應有的權益；也有人鼓勵她將重心放在保障孩子的撫養權與自身的經濟補償上。一些過來人則分享了類似經歷，強調丈夫在外有女人時往往會極力否認，建議做妻子的要做好萬全準備。