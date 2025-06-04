婚前從未吵架...卻因先生「做一事」 她心寒：新婚三個月就過不去

不少夫妻為了保險起見，都會在結婚前詳細討論小孩、工作甚至是經濟問題。不過一名女網友日前就在社群媒體上發文，表示和另外一半在交往期間從未吵架，卻在婚後遇到不少事情，甚至得知丈夫借錢出去，讓她相當傻眼，直呼「新婚三個月就過不去」。

一名女網友日前在Dcard以「新婚三個月就過不去」為題發文，表示和另一半自高中交往至今從未吵過架，直到訂婚不巧碰到外公過世，基於種種習俗而將婚禮推遲，卻在這段期間懷上了孩子，因此雙方家長決定不要婚宴和婚紗，只要「婚戒、登記與發喜餅」，公公更加碼贊助10萬元給兩人出國度蜜月。

原以為之後的生活會一帆風順，沒想到大姑因為背上刑事案件被起訴，不僅向先生借錢，公公也因為擔心要花錢，只能請兩人改用自己的錢出國去玩，但原PO都未放在心上。直到另一半最近才坦承「年初把積蓄全借大姑」，並主張都是婚前發生的事情，卻因為大姑的帳戶被沒入「完全沒辦法還錢」，才讓她驚覺不對勁，認為當時都已經決定要結婚，無法理解對方為何都沒為兩人生活打算，讓該名網友相當心寒「新婚三個月就過不去」。

貼文一出立刻引發熱議，不少人都在留言處建議原PO趕緊離婚，並提醒「妳老公的姊姊，將來很大機率會成為妳們吵架的導火線，因為她很敢開口借，妳老公也很敢借，所以妳要多保護自己的存摺跟印章」；但也有其他人提出更實質的解決辦法，可以請丈夫先規劃家庭經濟原則，例如「借錢不能超過薪水或存款的幾%、不能影響家庭經濟的幾%」，或是制定更嚴格也較傷感情的規定，「每個月薪資必須上交幾%」。