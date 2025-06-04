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洗手台驚現「黃色液體」她罵男友頭腦有病 釣出同好：想不到壞處

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友準備出門上班時，在家中洗手台發現「黃色液體」痕跡，立刻跑去詢問男友，結果對方坦承在洗手台裡尿尿。示意圖/ingimage
一名女網友準備出門上班時，在家中洗手台發現「黃色液體」痕跡，立刻跑去詢問男友，結果對方坦承在洗手台裡尿尿。示意圖/ingimage

有人會在洗手台尿尿嗎？一名女網友準備出門上班時，在家中洗手台發現「黃色液體」痕跡，立刻跑去詢問男友，結果對方坦承「在洗手台尿尿」，而且還不是第一次，讓她當場傻眼，直呼「我男朋友頭腦有病」。

該名女網友在DCARD上抱怨，當天她準備出門上班時，發現洗手台出現黃色水滴狀液體，怎料男友當場坦承自己有在洗手台尿尿，而且做過不止一次，當原Po表達強烈不滿時，對方甚至覺得「這件事根本沒什麼」，認為她小題大作。

原po傻眼表示，「之前在外面公共廁所也是有看過有人在洗手台尿尿，當下真的只覺得就是頭腦有問題，有生病的人才會做這種事」，沒想到的是，如今類似情況竟發生在自己男友身上，「所以我認真懷疑我男朋友頭腦有病，是真的有病」，崩潰詢問網友們，「有人男友也會在洗手台尿尿嗎？真的很想知道到底在想什麼」。

文章曝光，眾人紛紛驚呼「他的教育程度很低嗎」、「老話一句，怎麼這種人也有女朋友」、「有時候會在洗手台放水洗東西的我，刷新三觀，這樣跟我拿馬桶洗東西有什麼差」，也有人補充「冷知識：能在洗手台尿尿的男人，身高都蠻高的，通常超過180公分」。

結果意外釣出不少人也有類似經驗，「我是半夜起床尿尿會尿在洗手台，因為怕尿馬桶裡或沖馬桶的聲音會吵到家人，但洗手台我會沖乾淨不留痕跡」、「洗手台尿尿+1，省水、好清、順便沖洗內褲沒味道，想不到壞處」、「我身高185，站著方便很輕鬆，二來方便結束立刻洗，內褲不會有尿漬，所以我的白內褲穿半年都還是潔白的」。

廁所

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