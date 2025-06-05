原本愜意遊山玩水…離婚女兒帶孫返家 退休夫婦悠閒生活變調
根據日媒「The Gold Online」報導，許多退休夫妻原本期待安穩的第二人生，但現實往往不如想像。日本一對老夫妻佐藤先生與妻子美智子，原本靠退休金與多年積蓄，過著悠閒愜意的生活，計畫用餘生慢慢享受旅行與兩人時光，沒想到卻因女兒的突襲式「回巢」，讓人生重新洗牌。
佐藤先生67歲時退休，與太太靠著每月18萬日圓（約新台幣3.7萬元）年金與2200萬退職金（約新台幣458萬元），在北海道、九州等地旅行泡湯，一住就是一週以上。正當兩人準備迎接更多愉快回憶時，次女麻實突如其來的一通電話，讓平靜生活掀起波瀾。一週後，麻實帶著兩個年幼女兒與行李出現在門口，宣布即將離婚，且需靠父母支援，暫時同住一段時間。
原來，麻實的丈夫因失業喪志，一年來無所事事，還不幫忙育兒，讓麻實身心俱疲。她選擇離婚並重返職場，雖成功轉為正職，月薪約20萬日圓（約新台幣4.2萬元），仍難以負擔三人開銷。佐藤夫婦理解女兒處境，選擇接納並協助，讓她專心工作。然而生活從此一變，兩老白天照顧外孫，晚上仍要料理家務，原本定期的溫泉旅行只能無限延期，屬於他們的時間也愈來愈少。
美智子坦言，孫女雖可愛，但三代同堂的現實並不如表面溫馨。「我們也會累，甚至會對孫女發脾氣，這讓我開始懷念原本的寧靜生活。」據日本厚生勞動省2022年資料，高齡者家庭中僅有7.1%為三代同堂，這數據也反映出現代老年家庭對自由與自我空間的渴望。親情雖深，仍需拿捏分寸，否則再多的愛也可能成為壓力。
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