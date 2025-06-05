原本愜意遊山玩水…離婚女兒帶孫返家 退休夫婦悠閒生活變調

每次和人說「我喜歡搬家」，對方都會露出不可思議的神情。 說得更精準一點：我喜歡打包。喜歡跟擅長往往綁在一起，我可擅長打包了，這五年裡，因為疫情與工作，我和先生搬了六次家，帶著兩個二十八吋行李箱出國，帶著三十個紙箱回台灣，搬得熟能生巧。這次回家，全部家當封箱完成後，包材就剩一個紙箱，這個估算太精準，本人非常得意。 【精彩語錄】：看看清空的住處，這租房真的很美，所以，那些花了我好幾天的紙箱，已經去蕪存菁的物品，似乎，可以再減少一點？

2025-06-05 07:00