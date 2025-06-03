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為小事分手！女發文抱怨男友「漠不關心」 網友反批評：妳問題很大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文表示，她跟男友為了磁扣分手，多數人認為是她的問題。示意圖／ingimage
一名女網友發文表示，她跟男友為了磁扣分手，多數人認為是她的問題。示意圖／ingimage

情侶在交往過程中難免有爭執，然而若無法有效溝通，最終可能會落得分手下場。日前有位女網友發文抱怨，她跟男友為了門禁磁扣而分手，起因是男友加班，她等了6小時，男友都沒有把磁釦還她，讓原PO氣得直呼「我覺得不受尊重，男友對我漠不關心」。不過貼文一出，有人批評「男友在加班，要怎麼回覆妳訊息？」

一名女網友在Dcard發文表示，男友因為工作關係，搬到她租的小套房，兩人才剛同居10天，而女方上日班，男方上夜班，通常她下班會把門禁磁扣鎖在車廂，讓男友上完夜班後，早上可以用磁扣進門。

不過原PO抱怨，因為端午3天連假男友需要上班，原PO索性和男友說「把磁釦帶著，我懶得下樓幫你鎖進車廂」。沒想到男友隔天早上都沒有回來，也沒有傳訊息，讓她一路等到中午。

原PO提到，主動詢問男友才知道因為業績沒達標必須加班，不清楚幾點才能下班回家。原PO反過來安慰男友，「我不出門沒關係，中午先叫外送」，還主動轉帳2萬元借男友，讓對方可以早點租房子搬出去住。

殊不知又過了6小時仍等不到男友消息，沒有門禁磁扣的原PO只能在家裡空等。雖然事後男方打電話道歉，但原PO氣憤表示「這已經不是磁扣的問題了，是我覺得男友不尊重我，以及漠不關心的問題」。

不過文章曝光後，許多網友批評原PO「磁扣可以複製啊，一個大約80元吧，為了省這個錢，結果分手」、「看完整篇文章覺得男生沒問題，他是在工作，又不是在玩，尤其夜班還加班到隔天晚上」、「這樣就要分手？我覺得妳比較適合一個人」、「就在加班，妳還要要求男生回訊息，也是很有問題」。

男友 情侶 加班 分手

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讓你光彩奪目的通常不是傲人的財富，而是助人的義舉。

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