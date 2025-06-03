婆婆連假不在家 公公當大爺喊「不吃外食」：媳婦本來就該煮

妳婚後會跟公婆一起住嗎？一名女網友分享，公公堅持三餐都要吃家裡煮的飯，但婆婆剛好端午連假不在家，公公竟理所當然認為媳婦要煮飯，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己婚後是跟公婆一起住，平常都由婆婆煮飯，但端午連假婆婆剛好出門玩，公公因為不喜歡吃外食，理所當然覺得媳婦要負責煮飯，讓她十分崩潰。

這名女網友進一步指出，自己從事門市銷售的工作，每天要面對無數陌生人，難得連放3天假，只想要放空，但公公每天早上睜開眼，看到她就問要吃什麼，讓她相當不滿，直言「為什麼煮飯是女人的工作？我又不是你家煮飯阿姨」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「堅持不煮，能把妳怎樣？很多時候自己不硬起來，就只好認命啊！」、「直接買外面給公公，有準備就可以了，吃不吃是他的問題！要不，就讓公公自己煮，不用想太多，做再多也被視為應該的，善待自己吧」、「直接買，叫公公吃飯，妳就去忙，餓了就會吃，被唸一兩次，以後他就知道了，婆婆都不在的時候，他就是要吃便當」、「煮難吃一點，不是鹽多放一些，就是糖多放一些」、「直接告知買便當或叫外送，或是外出覓食，公公如果有意見再請先生處理」。