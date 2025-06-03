快訊

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

聽新聞
0:00 / 0:00

婆婆連假不在家 公公當大爺喊「不吃外食」：媳婦本來就該煮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，公公堅持三餐都要吃家裡煮的飯，但婆婆剛好端午連假不在家，公公竟理所當然認為媳婦要煮飯，讓她相當崩潰。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，公公堅持三餐都要吃家裡煮的飯，但婆婆剛好端午連假不在家，公公竟理所當然認為媳婦要煮飯，讓她相當崩潰。示意圖/Ingimage

妳婚後會跟公婆一起住嗎？一名女網友分享，公公堅持三餐都要吃家裡煮的飯，但婆婆剛好端午連假不在家，公公竟理所當然認為媳婦要煮飯，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己婚後是跟公婆一起住，平常都由婆婆煮飯，但端午連假婆婆剛好出門玩，公公因為不喜歡吃外食，理所當然覺得媳婦要負責煮飯，讓她十分崩潰。

這名女網友進一步指出，自己從事門市銷售的工作，每天要面對無數陌生人，難得連放3天假，只想要放空，但公公每天早上睜開眼，看到她就問要吃什麼，讓她相當不滿，直言「為什麼煮飯是女人的工作？我又不是你家煮飯阿姨」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「堅持不煮，能把妳怎樣？很多時候自己不硬起來，就只好認命啊！」、「直接買外面給公公，有準備就可以了，吃不吃是他的問題！要不，就讓公公自己煮，不用想太多，做再多也被視為應該的，善待自己吧」、「直接買，叫公公吃飯，妳就去忙，餓了就會吃，被唸一兩次，以後他就知道了，婆婆都不在的時候，他就是要吃便當」、「煮難吃一點，不是鹽多放一些，就是糖多放一些」、「直接告知買便當或叫外送，或是外出覓食，公公如果有意見再請先生處理」。

連假 媳婦 婆婆 公公

延伸閱讀

溫柔不是優點？35%未婚男聯誼卡關 日女訴另一半最重要特質

該跟「渣男」斷交嗎？婚內出軌男不解朋友疏遠：我沒背叛兄弟

出國一天一景點錯了嗎？她愛慢慢欣賞 男友怨「浪費寶貴時間」

帶娃只能撐15分鐘？人夫崩潰「沒遇過比我慘的」 網搖頭：標準太低

相關新聞

女性一聽住婆家就想逃？他疑惑「我父母人很好」 過來人曝：有距離最美

與公婆一起生活會有哪些生活上的困擾呢？一名男網友發文，稱他從小到大都住在家裡，父母都很好相處，並不會強迫做家事，但看到許多網友認為結婚後女方一聽到要住婆家，就立刻「逃走」，因此很好奇詢問網友：「結婚後住男方家裡真的很糟嗎？」。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】張嘉真 ／透明與透明的疊加：訪插畫家顏寧儀

那是一個會把地圖摺疊成小小一張握在手心的年代。顏寧儀說，她一個人帶著作品集，搭火車穿過英國的鄉間與山林，去到一間一間大學面試。到站以後，她會掏出紙本地圖，將它展開，順著經緯與座標找到自己該往何處去。作品集又大又重，她比劃著，長寬大約六十公分乘以九十公分，夾著顏寧儀所有畫作。「有時候風大一點，我抱著作品集，不由自主就會跟著作品集打轉。風從這邊來，作品集就會把我整個人往那邊帶。」她形容，作品集像是帆，而她是那艘船，等著起風，將她帶往遠方。

婆婆連假不在家 公公當大爺喊「不吃外食」：媳婦本來就該煮

妳婚後會跟公婆一起住嗎？一名女網友分享，公公堅持三餐都要吃家裡煮的飯，但婆婆剛好端午連假不在家，公公竟理所當然認為媳婦要煮飯...

為小事分手！女發文抱怨男友「漠不關心」 網友反批評：妳問題很大

情侶在交往過程中難免有爭執，然而若無法有效溝通，最終可能會落得分手下場。日前有位女網友發文抱怨，她跟男友為了門禁磁扣而分手，起因是...

搬家大作戰／林薇晨｜家與家之間

老家不同於舊家。當人們說起舊家，舊家大抵不復存在了，老家卻是依然在那裡，和新家各據一端，既是一個可以回去的地方，也是一個需要離開的地方。於是在老家與新家之間，我即使遷居了，也仍然是一種不徹底的搬家。沒有了斷，沒有割愛，想要什麼就回老家去取。一件毛衣。一袋水果。一把傘。一些書。每次離開老家之際，我從書櫃拿走一些書，在新家讀完了，就又運回老家放進書櫃，繼續挑選其他，借閱一般。 【精彩語錄】：有一些書是屬於老家的，好比童年時代的繪本與雜誌，或是學生時代的啟蒙文學讀物；有一些書則是屬於新家的，必須隨時放在身邊，既是閒暇的消遣，也是寫作與工作的指引……

一句好話

讓你光彩奪目的通常不是傲人的財富，而是助人的義舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。