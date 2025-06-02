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帶娃只能撐15分鐘？人夫崩潰「沒遇過比我慘的」 網搖頭：標準太低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人夫抱怨週末加班被妻子認為是逃避育兒。 示意圖／ingimage
一名人夫抱怨週末加班被妻子認為是逃避育兒。 示意圖／ingimage

生小孩需由夫妻達成共識，育兒更要互相幫忙。一名新手爸爸在PTT抱怨，自認已經是雙薪家庭中非常頂尖的奶爸，妻子卻總是認為他假日加班是要逃避育兒，委屈的他抱怨道，「基本上應該在男性上班族來說，我個人覺得是PR95，在公園或是跟同學聊天，沒遇過比我慘的」。

原PO表示家中有兩個小孩，一個三歲、一個才十個月大，妻子偶爾無法一打二時會請娘家支援，自己則「完全無法」一打二，最多只能「十五分鐘」。不過他也強調，即使要上班也沒有逃避育兒責任，只是近日假日也得加班，導致妻子不滿，認為原PO是在逃避。

對此他也坦言自己不喜歡帶小孩，也知道妻子付出的更多，不過自己該盡到的責任都還是有做，只是日復一日的工作與育兒生活讓他疲憊不堪，就連假日妻子也希望是二打二。曾想過請保姆來緩解兩人壓力，妻子卻又捨不得和小孩分開，兩頭燒的生活讓他非常崩潰，直呼「我很痛苦」。

貼文下方網友回覆，「你的標準太低了，沒辦法一打二不要說自己PR95好嗎」、「帶小孩不就這樣，長大一點就好了啊，過程連假日都不想陪小孩，你幹嘛生他？」、「下班及假日帶娃，哪裡不合理」、「按你的標準，我先生是可以假日一打三，啊嗯丟（阿不就）PR99」、「我身邊的爸爸們都是下班帶娃下班」。

也有人贊成請保姆，「屁孩上軌道後，你就可以輕鬆了，三歲ok啦」、「加班費就是花掉減輕顧兒的壓力，請老婆不要再這麼堅持親自顧」、「我也贊成能花錢解決的就花錢解決，陪玩姐姐請起來」、「有錢就是花在刀口上，你們都有休息的喘息空間不好嗎」、「我也贊同不要和別人比較+1，所以你們有能力花錢減輕壓力，別人也不需要置喙」。

育兒 兩性關係

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