出國一天一景點錯了嗎？她愛慢慢欣賞 男友怨「浪費寶貴時間」

若興趣不同，情侶在安排出國旅遊的行程上可能產生分歧。一名女網友發文，稱她近期要跟男友出國遊玩，她一直以來喜歡在一個地方長時間久待，好好欣賞風景，但男友認為一天一個景點的方式太鬆散，是「浪費寶貴時間」，雙方意見分歧。對此，有網友提出折衷方案，認為規劃時間「一半一半」就能解決。

一名女網友在Dcard發文，表示她已經出國20幾次了，一直以來習慣慢慢走，慢慢欣賞風景，喜歡在同一個景點待很長時間，或坐在咖啡廳兩個小時，享受城市的節奏，本身不喜歡一直趕行程的旅行方式。

原PO表示，近期跟男友規劃出國行程時，男友因為是第一次出國，不認同她的旅行方式，認為既然都花時間、金錢出國了，不應該一天一個景點，而是要把行程排滿，才能值回票價。但原PO坦言，趕景點的方式會讓她壓力很大，根本沒在享受，與男友一直無法達成共識，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友提議可以「折衷」，「既然你男友第一次出國，旅遊這事情對他來說就很稀有，可以一半一半，或是70％按他的節奏跑，就互相配合」、「難道不能折衷上午一個下午一個，晚上飯店附近讓妳男朋友自己繞嗎」、「可能請男友先列出必去景點再去刪減」、「看是不是折衷一下，然後你們可以有1-2天分開行動」。

也有網友認為這件事無關對錯，「兩個都沒錯，出遊的步調不一樣而已」、「沒有對錯，只是你們兩個在這點上價值觀不一致而已，妳男友會覺得難得出國就到處逛逛走走，才有不虛此行的感受」、「你們都沒有錯，覺得壓力大妳可以跟妳男友說，坐下來好好溝通」。