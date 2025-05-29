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該跟「渣男」斷交嗎？婚內出軌男不解朋友疏遠：我沒背叛兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友提問，若好友婚內出軌，友情該不該繼續？ 示意圖／ingimage
一名女網友提問，若好友婚內出軌，友情該不該繼續？ 示意圖／ingimage

你可以接受好友對婚姻不忠嗎？一名女網友在Dcard以「會跟婚內出軌的人繼續當朋友嗎」為題發文提問，表示自己的男性朋友在婚內出軌後，不能理解為什麼沒做對不起兄弟的事，朋友們卻要將兩件事混為一談。

她透露，男生跟妻子交往四年、結婚兩年，有一個小孩，卻出軌年紀大夫妻倆一輪、稍微有點社經地位的人，對方也「知三當三」。對此，她忍不住提問：「如果你們是從學生時期認識很久的朋友或兄弟，還會繼續跟男生當朋友嗎？」

原PO補充，目前問起來女生朋友多數都說沒辦法繼續當朋友，男生則部分說會看處理的方式和態度來決定要不要繼續當朋友。另外，出軌的當事人不能理解自己明明沒對不起兄弟們，大家卻把友情跟愛情這兩碼子事混為一談。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「人品問題，可以輕易背叛老婆誰知道會不會哪天背刺朋友」、「三觀不合不會想繼續深交，也恐防哪天換我被他背刺」、「我覺得理念不合不適合當朋友」、「我前妻出軌，她的姐妹們還是跟她很好，所以沒有男女的不同，看人的」。

不過也有網友坦言不會介意，「其實對我來說沒差，那是他們感情的事，但如果被出軌的那方跟我交情很好的話，我沒辦法接受」、「我覺得當八卦聽故事也沒什麼關係，沒特別抵制」、「是我摯友的話我可能還是會繼續當朋友，前提是我會表明我不認同他的做法」。

也有人表示會選擇慢慢疏遠，「物以類聚，人以群分；不會多說什麼但會漸行漸遠」、「會跟他疏遠一點不深交，怕影響自己」、「繼續當朋友不代表需要深交吧」、「還是朋友，但是少來往」。

朋友 婚姻 出軌 兩性關係

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一句好話

困頓或許並非來自前方無路，而是尚未選擇走哪條路。

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