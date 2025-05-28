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每月給10萬孝親費 爸媽為省電費堅持「不開冷氣」讓他苦惱

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友崩潰表示，他跟兄弟每月都給父母共10萬的孝親費，但父母卻堅持不開冷氣。 示意圖／ingimage
一名網友崩潰表示，他跟兄弟每月都給父母共10萬的孝親費，但父母卻堅持不開冷氣。 示意圖／ingimage

現在天氣逐漸炎熱，許多人都會開冷氣來維持室內舒適溫度。日前有位網友困擾表示，他跟兄弟們每個月給父母的孝親費超過10萬元，但父母還是很節省，都不開冷氣，讓他無奈表示「該怎麼說服他們」。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他跟兄弟們每個月會給父母孝親費，總計超過10萬元，但每次回家，父母都不開冷氣，讓原PO無奈表示，「現在熱島效應導致溫度越來越高，加上肺腺癌影響，我到底該怎麼說服爸媽開冷氣？」

對此，網友建議，「把冷氣遙控器拿掉，裝上自動控制加恆溫感測，只要屋內有人，而且溫度達多少程度，就自動啟動冷氣」、「直接開冷氣，然後把遙控器收起來」、「很多鄉下老人都這樣」、「我爸媽也不開冷氣，然後再喊頭痛，後來發現是中暑」、「乾脆遠端遙控冷氣」。

至於該如何省電費呢？台電在臉書分享，冷氣開26-28度是最好的省電選擇，定期洗濾網，也可以省電10%，搭配電扇、循環扇，就可以加速冷房效果，而吹冷氣也要關緊門窗，避免冷氣外流，因此冷氣是全台家庭年度用電量排名第一的電器，做出好選擇，就能夠降低電中用電，電費就不用破費了。

電費 父母 冷氣

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